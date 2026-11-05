En bref Le Vietnam passe devant la Chine comme premier pays d’origine des visiteurs du Cambodge sur les neuf premiers mois de 2026.

Les arrivées internationales s’élèvent à 2,46 millions, contre 4,37 millions un an plus tôt.

Le ministre du Tourisme cite les réseaux d’escroquerie, la frontière thaïlandaise, le Moyen-Orient et le carburant.

En 2025, le secteur avait rapporté environ 3,87 milliards de dollars.

Le Vietnam est devenu, sur les neuf premiers mois de 2026, le premier pays d’origine des touristes étrangers au Cambodge. Il dépasse la Chine, qui tenait cette place pendant le premier semestre et les années précédentes, selon l’agence Xinhua rapportée par Vietnam.vn. Ce changement de tête s’opère pourtant dans un marché en net repli : les deux pays envoient moins de visiteurs qu’en 2025.

2,46 millions de touristes internationaux sur neuf mois, selon le ministère du Tourisme (rapport du 27 octobre) − 43,7 % par rapport aux 4,37 millions de la même période de 2025

Les marchés émetteurs, du Vietnam aux États-Unis

Le Vietnam l’emporte donc sans progresser : son contingent recule lui aussi. La Chine, longtemps en tête, se retrouve à quelques milliers de visiteurs derrière. Les États-Unis complètent le podium, loin du duo de tête.

Pays d’origine Visiteurs (neuf mois) Évolution sur un an Vietnam 651 486 − 28 % Chine 643 314 − 27,6 % États-Unis 140 276 − 5,6 %

La baisse chinoise est quasi identique à celle du Vietnam, ce qui explique l’écart très mince entre les deux premiers marchés. Les visiteurs américains, moins nombreux, reculent beaucoup moins.

Les raisons avancées par le ministre

Le ministre du Tourisme, Huot Hak, attribue le déclin aux difficultés régionales et mondiales. Il cite les informations négatives sur les réseaux d’escroquerie en ligne, les tensions à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, ainsi que les conflits au Moyen-Orient, qui ont pesé sur le moral des voyageurs. La hausse des prix du carburant a aussi réduit la demande de voyages internationaux. Il s’agit de l’explication donnée par le ministre.

Des visiteurs circulent parmi les vestiges sculptés d’un temple historique. Photo : K / Pexels

Un pilier économique en recul

Le tourisme figure parmi les piliers de l’économie cambodgienne, avec l’agriculture, la construction, l’immobilier et les exportations de produits manufacturés. La chute de 2026 tranche avec 2025 : le royaume avait alors reçu 5,57 millions de visiteurs internationaux, pour environ 3,87 milliards de dollars de recettes. Les neuf premiers mois de 2026 n’atteignent donc même pas la moitié du total annuel précédent en nombre d’arrivées.

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À Siem Reap, la question de la fréquentation nourrit déjà la réflexion locale : un forum a récemment cherché des moyens de retenir les touristes au-delà des temples.

Ce qui pourrait rétablir la confiance

Thong Mengdavid, directeur adjoint du Centre de recherche Chine-ASEAN de l’Université des sciences et technologies du Cambodge, s’est exprimé auprès de Xinhua. Il estime que la lutte contre la fraude en ligne pourrait améliorer l’image du pays et rétablir la confiance des touristes internationaux.

Leviers évoqués par l’expert combattre la fraude en ligne pour améliorer l’image du pays ;

réduire les obstacles aux voyages ;

traiter de façon proactive les questions de sécurité. Freins cités par le ministre informations négatives sur les réseaux d’escroquerie ;

tensions à la frontière thaïlandaise ;

conflits au Moyen-Orient et hausse du carburant.

Selon le même expert, ces mesures aideraient à attirer à la fois de nouveaux visiteurs et des habitués. Une reprise reste toutefois une anticipation de certains spécialistes, et non un fait constaté.