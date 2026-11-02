En bref Le Sourire du peuple cambodgien est un ouvrage bilingue de 200 pages.

Il regarde le royaume à travers ses habitants plutôt que ses seuls temples.

Précommande à 4 dollars, contre 5 dollars au tarif habituel.

Lancement officiel annoncé le 2 novembre 2026 à Phnom Penh.

Le Sourire du peuple cambodgien s’adresse à celles et ceux qui veulent connaître le royaume autrement que par ses monuments. Selon lepetitjournal.com, il est destiné notamment aux lecteurs attirés par le tourisme, l’histoire et la culture du Cambodge. Il invite à entrer dans le pays par sa population, sa culture et son patrimoine.

Un portrait du royaume au-delà d’Angkor

L’ouvrage compte 200 pages et paraît en khmer comme en français. Son propos est de montrer que la richesse du pays ne s’arrête pas aux temples d’Angkor : il s’intéresse à celles et ceux qui font vivre le Cambodge au quotidien, autant qu’à ses sites emblématiques.

Pour dresser ce portrait vivant, des regards cambodgiens et étrangers y sont réunis. Ces thèmes éclairent un pays où l’héritage historique se conjugue aux aspirations d’une société en évolution.

Le choix de deux langues vise à nourrir le dialogue : la langue nationale est mise à l’honneur, et la culture cambodgienne devient lisible pour un public francophone international. La parution s’inscrit dans l’approche du XXe Sommet de la Francophonie, attendu au Cambodge à la mi-novembre 2026, que la source présente comme une occasion de valoriser l’identité culturelle du pays et de resserrer ses liens avec les communautés francophones.

Le sourire comme fil conducteur

Le sourire guide l’ensemble du livre. Il renvoie à la chaleur des rencontres, à la convivialité et au sens de l’accueil que l’on associe souvent au Cambodge. Le texte le décrit aussi comme un langage universel, capable de rapprocher des personnes de cultures différentes.

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Autour de ce motif, le livre fait une large place au quotidien, à l’hospitalité, aux traditions, à la gastronomie, à la civilisation khmère ainsi qu’aux ressources naturelles du pays.

D’après lepetitjournal.com, cet ensemble de thèmes met en relation le passé du pays et les attentes d’une société qui change. La civilisation khmère y côtoie ainsi la gastronomie et la nature, de sorte que le lecteur aborde le Cambodge par des entrées très variées plutôt que par un seul monument.

Les partenaires derrière le projet

Trois structures ont uni leurs forces pour publier cet ouvrage : ThmeyThmey Media Group, Wonders of Cambodia et les Éditions Sipar. Elles souhaitent faire partager la diversité culturelle du royaume et favoriser une meilleure compréhension de sa population.

Parmi les contributeurs figure Ky Soklim, cofondateur de ThmeyThmey Media Group. D’après l’article, il voit dans ce livre un moyen d’aider les lecteurs à approfondir leur connaissance du pays : son histoire, sa civilisation, ses traditions et ses perspectives d’avenir.

Selon lepetitjournal.com, l’ensemble des partenaires espère ainsi ouvrir une fenêtre sur la pluralité culturelle du royaume. Leur démarche place les habitants au centre du propos : le livre accorde à la population autant d’attention qu’aux sites les plus emblématiques.

Lancement, précommande et parution

Le livre doit sortir dans les semaines qui viennent, avant le Sommet de la Francophonie. Le lancement officiel passe par une conférence de presse annoncée pour le 2 novembre 2026 à 14 h 30, au ministère de l’Information du Cambodge, que doit présider le ministre Neth Pheaktra. Les lecteurs peuvent réserver un exemplaire à 4 dollars, soit un dollar de moins que le prix habituel de 5 dollars.

200 pages en khmer et en français 4 dollars en précommande, contre 5 dollars ensuite

2 novembre 2026, 14 h 30 Conférence de presse de lancement, ministère de l’Information. Dans les semaines à venir Parution annoncée, avant le Sommet de la Francophonie. Mi-novembre 2026 XXe Sommet de la Francophonie au Cambodge.