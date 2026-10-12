Une course de 5 ou 10 km pour la Francophonie à Phnom Penh

La Bonjour Cambodge Fun Run 2026 se court le dimanche 1er novembre 2026, entre 5 h et 8 h, sur le site de Phnom Penh City Center (PPCC). Deux distances sont au choix, 5 km ou 10 km, et l’inscription se fait par un formulaire en ligne. L’épreuve, organisée avec le KK Running Club (KKRC), est présentée comme une célébration du 20e Sommet de la Francophonie.

En bref La course se tient le dimanche 1er novembre 2026, de 5 h à 8 h, à Phnom Penh City Center.

Le 10 km part à 6 h, le 5 km à 6 h 15, sur la même boucle.

Parking, ravitaillement et poste de secours sont prévus sur le site.

L’inscription passe par un formulaire en ligne.

Une course communautaire placée sous le signe de la Francophonie

Le rendez-vous n’a rien d’un championnat. Selon Cambodge Mag, il s’agit d’un événement sportif et convivial, né de l’initiative de la communauté, qui veut honorer l’amitié entre les peuples, promouvoir une vie saine et rapprocher plusieurs publics : les habitants de Phnom Penh, les étrangers installés dans la capitale et les francophones.

Les rôles sont clairement répartis. Le KK Running Club assure l’organisation sportive, tandis que Phnom Penh City Center prête son site et accueille les participants. Cette association entre un club de coureurs et un lieu hôte donne à la matinée une dimension à la fois associative et ouverte au grand public, ce qui correspond à la vocation d’échange culturel revendiquée.

Choisir entre le 5 km et le 10 km

Les deux épreuves empruntent le même circuit, une boucle de 2,5 km dont le point de départ et la ligne d’arrivée se confondent. Seul le nombre de tours change, ce qui permet de rester à proximité du site quel que soit le format retenu. Les départs sont décalés d’un quart d’heure pour éviter que les deux pelotons ne s’élancent ensemble.

Des coureurs en silhouette sous un ciel rose, au bord de la mer : partir aux heures fraîches, comme pour cette course de 5 ou 10 km pour la Francophonie qui se court à l’aube. Source : Wikimedia Commons . Photographe : Kateryna Serdiuk . Licence : CC BY-SA 4.0

Distance Nombre de boucles Heure de départ 10 km 4 6 h 5 km 2 6 h 15

Le 5 km convient donc à ceux qui préfèrent une sortie courte, le 10 km à des coureurs habitués à enchaîner les tours. Ce choix ne vaut toutefois que pour ces deux formats : aucune autre distance n’est annoncée.

Le déroulé de la matinée

Le programme officiel rythme la matinée de l’accueil jusqu’aux photos collectives.

5 h Accueil des inscrits au PPCC. 7 h Retour des derniers coureurs, qui reçoivent leur médaille. 7 h 15 Boissons fraîches et animations pour tous. 7 h 30 Podiums, puis photos collectives.

L’heure matinale permet de courir avant la chaleur de la journée, et l’ensemble doit se terminer à 8 h.

Ce qui attend les participants sur place

Le site met à disposition un parking, ce qui simplifie l’arrivée avant l’aube. Des points d’eau et de ravitaillement jalonnent l’organisation, et un poste de secours est prévu pour les coureurs qui en auraient besoin. Une médaille est remise à chaque finisseur, sans distinction de distance ni de temps.

S’inscrire et suivre les annonces

L’inscription passe par un formulaire en ligne (forms.gle/DoAhvDDwpSi9A8UT9). Les mises à jour, notamment logistiques, sont diffusées sur la page Facebook de Showcase Cambodia ainsi que sur celle du KK Running Club, à consulter avant le jour de la course.

PPCC lance par ailleurs un appel aux responsables communautaires, aux organisations partenaires et au grand public pour qu’ils prennent part à la course et diffusent l’information dans leurs réseaux, en particulier auprès des francophones du Cambodge.