En bref Le Cambodia Branding Forum s’est tenu à Siem Reap, au Commune at Rose Apple Square, organisé par Millennium Destinations avec la Siem Reap Tourism Alliance.

93 idées ou problèmes, soumis à l’inscription, ont guidé la plénière et trois ateliers : produit, personnes, lieux.

Le forum a produit une base de travail, pas d’accords signés ; un calendrier d’actions et un événement de suivi sont annoncés.

Que faut-il offrir aux voyageurs, hormis les temples, pour qu’ils prolongent leur séjour à Siem Reap ? Le Cambodia Branding Forum, tenu le 29 septembre au Commune at Rose Apple Square, a soumis cette interrogation à une assemblée de plus de 130 personnes : acteurs du tourisme, artisans et artistes. Ce qui en ressort relève de pistes de travail, et non de décisions arrêtées.

Un forum placé juste après le plan 2026-2030

D’après Cambodgemag, la rencontre a été organisée par Millennium Destinations, que dirige Catherine Germier, et la Siem Reap Tourism Alliance (STA) en était l’hôte associé. Côté participation, 131 personnes s’étaient inscrites : hôteliers, voyagistes, artistes, artisans, enseignants et professionnels du sport. Il s’agit du nombre d’inscriptions, pas de celui des personnes réellement venues.

Cette discussion s’est tenue peu de temps après la présentation du Plan de développement du tourisme de Siem Reap 2026-2030. Le point de départ a changé : plutôt que de se demander comment vendre Siem Reap, il s’agit de savoir comment enrichir les expériences proposées et générer plus de valeur localement. Les organisateurs martèlent cinq verbes : venir, explorer, prolonger son séjour, revenir et recommander. Lancé en 2024, le forum avait tenu sa première édition, centrée sur la Francophonie, à Phnom Penh le 11 juillet 2024. Catherine Germier en résume l’esprit : « Une destination est un écosystème vivant, et personne ne peut la faire prospérer seul. »

93 contributions, huit voix, trois ateliers

131 inscrits 93 contributions avant l’ouverture 8 intervenants au panel, dont quatre femmes

Au moment de s’inscrire, chaque participant avait la possibilité de proposer une idée ou de signaler une difficulté. Les 93 contributions reçues ont déterminé les thèmes de la séance plénière : allonger la durée de présence des visiteurs, ouvrir des emplois aux femmes, aux jeunes et aux petites entreprises, et rendre la ville plus agréable pour les piétons. Maulita Sari Hani, de Planeterra, a prononcé l’allocution d’ouverture consacrée à l’appui apporté aux communautés grâce au tourisme, alors que Suvimol Thanasarakij, du Mekong Tourism Coordinating Office, a participé en vidéo.

Dans un atelier de couture, une personne travaille du tissu à la machine, entourée de textiles et de bobines de fil. Photo : Q. Hưng Phạm / Pexels

Huit intervenants locaux composaient le panel, chacun répondant à une question précise. Puis trois ateliers menés en parallèle ont porté sur le produit, les personnes et les lieux. Lors du premier, Jean-Benoît Lasselin, de C4 Adventures, a lancé : « Un beau paysage n’est pas un produit touristique. » Moritz Grotepass a précisé que près de la moitié de la clientèle de Wake Park Cambodia vit sur place.

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Tourisme actif, artisanat, espaces à vivre : les pistes

Thème Proposition Tourisme actif Sébastien Ung (ISF Cambodia) suggère d’expérimenter un Corporate Team Challenge ainsi qu’un Active Discovery + Football ; le coaching local serait financé par les activités vendues aux participants. Circuits Pass aventure commun, « Kulen Heritage Trail », programmation autour de l’équinoxe d’Angkor, expériences Kun Khmer et patrimoine. Rue piétonne Aménagement provisoire de la rue Achar Sva, au bord de la rivière, avec sièges, stationnements pour vélos, éclairage et barrières. C’est la proposition qui a recueilli le plus d’adhésion ; la Fête de l’eau pourrait en être l’occasion d’essai, à condition d’obtenir les autorisations nécessaires. Fresques Parcours reliant les peintures du village de Wat Bo, avec QR codes et festival de lancement ; au moins dix fresques visées. Autres concepts Cours vertes et sportives, chasse au trésor urbaine : à l’étude.

Ces pistes restent des propositions, sans valeur d’engagement. Pendant l’atelier « Personnes », Alyssa Loera Kardos, de ReMade in Cambodia, a présenté des textiles d’hôtel recyclés en accessoires et des filets de pêche devenus bijoux : « Quelqu’un doit se lancer le premier. » Vichea Tes, de Phare, The Cambodian Circus, a affirmé : « La cause attire l’attention. Une entreprise durable garde le lieu en vie. »

Ce qui est acquis, et ce qui ne l’est pas

Pas d’accord signé Selon les organisateurs, le forum a débouché sur un socle de réflexion et non sur des accords signés. Chaque atelier a rendu compte de trois idées prioritaires, de partenaires envisageables et d’une étape suivante.

Un calendrier d’actions sera diffusé, suivi d’un événement de suivi. Les bénéfices nets doivent aller à des initiatives locales : éducation, coopératives de femmes, conservation, tourisme communautaire. Ken Wood a aussi présenté l’idée d’un Cambodia Ecotourism Network, et l’après-midi, la STA et Millennium Destinations ont tenu le Siem Reap 2035, Tourism Future Forum.

À ce jour, rien ne prouve une incidence sur la durée des séjours ou sur la fréquentation. Reste ouverte la question de savoir comment rattacher ces idées à une vraie clientèle et à une viabilité économique. Pour situer les flux de visiteurs sur le site, consultez les bilans de fréquentation à Angkor.