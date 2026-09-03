Preah Vihear : un temple au cœur du différend frontalier

Preah Vihear est à la fois un temple hindou ancien, un site placé sur une frontière contestée et l’objet d’une affaire internationale. Ces trois dimensions se croisent, mais elles ne se confondent pas. Les séparer permet de comprendre ce que les sources établissent sur le monument, sur les cartes de la période coloniale et sur les décisions rendues par la Cour internationale de Justice.

En bref Les origines du temple de Preah Vihear remontent au moins au neuvième siècle.

La Cour s’est déclarée compétente en 1961 puis a situé le temple en territoire cambodgien en 1962.

L’inscription mondiale de 2008 a été suivie de tensions et de dommages rapportés par une résolution belge.

Un temple plus ancien que la frontière moderne

La synthèse publiée par l’Université de Vienne fait remonter les origines du temple au moins au neuvième siècle. Le monument précède donc de plusieurs siècles les cartes produites lorsque le Cambodge se trouvait sous contrôle français. L’étude le décrit comme un exemple majeur de conflit mêlant patrimoine et politique, dont la propriété s’est trouvée intégrée au débat sur la souveraineté territoriale entre le Cambodge et la Thaïlande.

La page de la Cour internationale de Justice rappelle une autre dimension du lieu: le Cambodge le présentait comme un lieu de pèlerinage et de culte pour les populations cambodgiennes. Le dossier ne porte donc pas sur une ligne abstraite détachée de tout usage. Il concerne un monument religieux ancien, dont la situation territoriale a acquis une portée politique. La rubrique Territoires rassemble d’autres analyses sur les espaces cambodgiens et leurs usages.

Pourquoi les cartes de 1904 et 1907 comptent

La recherche universitaire place au cœur du différend les cartes produites sous contrôle français en 1904 et 1907. La Cour internationale de Justice précise, pour sa part, qu’une convention franco-siamoise de 1904 prévoyait que la frontière suivrait la ligne de partage des eaux dans cette région. Une carte établie après les travaux d’une commission mixte de délimitation avait placé le temple du côté cambodgien.

La Thaïlande contestait le caractère obligatoire de cette carte. D’après le résumé officiel de la Cour, elle soutenait ne jamais l’avoir acceptée ou, à titre subsidiaire, l’avoir acceptée en croyant que la frontière tracée suivait bien la ligne de partage des eaux. La Cour a considéré que la Thaïlande avait accepté la carte. Ce point est plus précis que l’affirmation générale selon laquelle une carte aurait simplement été imposée.

Deux temps judiciaires, en 1961 et 1962

Avant de statuer sur le fond, la Cour a examiné les exceptions préliminaires soulevées par la Thaïlande contre sa compétence. Elle s’est déclarée compétente le 26 mai 1961. L’arrêt sur le fond a ensuite été rendu le 15 juin 1962. Cette succession rappelle qu’une affaire internationale peut comporter une décision sur la capacité de la Cour à juger, puis une autre sur les demandes elles-mêmes.

Sur le fond, la Cour a conclu que le temple se trouvait en territoire cambodgien. Elle a également dit que la Thaïlande devait retirer les forces armées ou de police qu’elle y avait installées et restituer au Cambodge les objets enlevés du temple depuis 1954. Ce sont les trois éléments explicitement recensés dans le résumé officiel: situation territoriale du temple, retrait des forces et restitution des objets.

Cette formulation bornée est importante. Le paquet documentaire utilisé ici donne le résumé de l’affaire de 1962, pas le texte intégral de tous les litiges ultérieurs relatifs à la frontière. Il serait donc imprudent d’étendre cet arrêt, sans autre pièce, à chaque portion de territoire environnante. Une lecture rigoureuse retient exactement ce que la page de la Cour attribue à la décision.

La carte issue des travaux de délimitation fut un élément central de l’arrêt de 1962. Licence Pexels. Source : Pexels . Photographe : Ahmet Yüksek

L’inscription de 2008 et les tensions documentées

Preah Vihear a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO le 8 juillet 2008. Une proposition de résolution du Sénat belge publiée dans le contexte des tensions affirme que la contestation thaïlandaise s’est particulièrement manifestée après cette inscription. Le texte mentionne un conflit armé en octobre 2008, des dommages causés au temple en avril 2009 et de nouveaux tirs d’artillerie en février 2011.

Ce document parlementaire ne constitue ni un arrêt de justice ni une expertise indépendante sur chacun des affrontements. Il poursuit un objectif politique précis: demander un renforcement de la protection et de la répression des atteintes au patrimoine culturel. Il doit donc être utilisé pour ce qu’il est, à savoir une proposition de résolution qui rapporte des événements et défend une orientation juridique.

Protection du patrimoine et limites du droit

La résolution rattache le temple aux instruments de protection des biens culturels en cas de conflit armé. Elle évoque la Convention de La Haye de 1954, ses protocoles et le Premier Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève. Elle souligne aussi que le Cambodge et la Thaïlande n’avaient pas ratifié les mêmes instruments. Son argument central est que la protection dépend à la fois des règles disponibles et de leur acceptation par les parties.

Ce constat ne modifie pas l’arrêt de 1962. Il déplace la question: après celle de la souveraineté sur le temple vient celle de sa protection quand des affrontements surviennent. Le statut patrimonial n’a pas empêché les dommages rapportés par la résolution. Il fournit toutefois un cadre dans lequel les atteintes au monument peuvent être qualifiées et discutées.

Une histoire politique qui se poursuit

La synthèse universitaire suit le conflit depuis les cartes de 1904 et 1907 jusqu’aux procédures internationales de 1962 et 2011, puis à l’inscription de 2008 et à ses suites. Elle analyse aussi la transformation du temple en symbole nationaliste et son usage dans les politiques intérieures des deux pays. Cette perspective historique explique pourquoi un monument religieux peut concentrer des enjeux qui le dépassent.

Le présent dossier ne décrit pas le contenu d’une décision de 2013, car aucune des trois sources scellées n’en fournit le texte ou le résumé. Il ne détaille pas davantage toute la procédure citée pour 2011 par la recherche universitaire. Cette limite évite de combler les blancs avec une chronologie mémorisée ou une actualisation non vérifiée.

Ce que les sources permettent d’établir

Monument: les origines du temple hindou remontent au moins au neuvième siècle.

les origines du temple hindou remontent au moins au neuvième siècle. Frontière: les cartes de 1904 et 1907 occupent une place centrale dans le conflit étudié.

les cartes de 1904 et 1907 occupent une place centrale dans le conflit étudié. Justice: la Cour s’est déclarée compétente en 1961, puis a situé le temple en territoire cambodgien en 1962.

la Cour s’est déclarée compétente en 1961, puis a situé le temple en territoire cambodgien en 1962. Patrimoine: l’inscription mondiale de 2008 a été suivie de tensions et de dommages rapportés par la résolution belge.

Sources et méthode

La recherche de l’Université de Vienne fournit le cadre historique et politique. La Cour internationale de Justice constitue la source directe pour les décisions de 1961 et 1962. La proposition du Sénat belge documente son propre argumentaire sur les affrontements et la protection du patrimoine. Les affirmations sont attribuées selon la nature de chacune de ces sources.