Lire le procès de S-21 en gardant les victimes au premier plan

Lire les conclusions judiciaires relatives à S-21 exige deux attentions simultanées. La première porte sur les faits, les chaînes de décision et les preuves examinées par les juges. La seconde concerne les personnes détenues, torturées et exécutées, qui ne doivent pas disparaître derrière l’organisation administrative du centre. Les archives permettent d’établir la responsabilité, mais elles sont aussi les traces fragmentaires de vies détruites.

En bref Duch a dirigé S-21 de 1976 au début de 1979 selon les Chambres extraordinaires cambodgiennes.

Les confessions conservées dans les archives ont souvent été obtenues sous la torture et ne valent pas comme aveux fiables.

Le dossier 001 a conclu à des crimes contre l’humanité et à une peine de réclusion à perpétuité.

De l’école au centre de sécurité

S-21, installé à Tuol Sleng à Phnom Penh, a fonctionné sous le Kampuchéa démocratique comme un centre de détention, d’interrogatoire et d’exécution. Les prisonniers y étaient enregistrés, photographiés et soumis à la rédaction de biographies puis de confessions. Ces documents ne peuvent pas être lus comme des aveux fiables: ils étaient produits sous la contrainte et selon les attentes politiques du système.

Le centre faisait partie du Santebal, l’appareil de sécurité. Les arrestations alimentaient une logique de purges. Les noms extraits des confessions pouvaient conduire à de nouvelles arrestations, créant des réseaux de culpabilité fabriqués. Le caractère bureaucratique des listes, photographies, annotations et comptes rendus ne rend pas la violence abstraite. Il montre au contraire comment elle a été organisée et suivie.

Ce que l’instruction devait établir

Le dossier judiciaire devait établir la responsabilité individuelle de Kaing Guek Eav, dit Duch. La page officielle des Chambres extraordinaires indique qu’il dirigeait le centre de sécurité S-21 de 1976 au début de 1979. Le musée américain de l’Holocauste conserve aussi la trace d’une lettre de 1976 dans laquelle le commandant autorisait des méthodes de torture susceptibles de provoquer la mort.

Ces documents doivent être confrontés selon leur nature. Une décision judiciaire qualifie les crimes et la responsabilité. Une archive interne renseigne sur le fonctionnement du centre, mais peut reprendre le langage de l’institution criminelle. Les confessions, souvent obtenues sous la torture selon Yale et le musée, ne prouvent pas les accusations imposées aux prisonniers.

Le jugement du dossier 001

Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ont jugé Duch dans le dossier 001. La page officielle du dossier retrace l’enquête, le procès, l’appel et l’issue judiciaire. Duch a été déclaré coupable de crimes contre l’humanité et de graves violations des Conventions de Genève. En appel, il a été condamné à la réclusion à perpétuité.

La décision donne une qualification juridique aux faits et fixe une responsabilité individuelle. Elle ne prétend pas contenir toute l’histoire de S-21 ni celle de chaque victime. Le droit répond à des questions précises: quels crimes sont prouvés, quel rôle l’accusé a joué, et quelle peine doit être prononcée selon le cadre applicable.

Pourquoi les archives sont décisives et difficiles

Le United States Holocaust Memorial Museum rappelle l’ampleur des dossiers constitués par les gardiens, notamment les photographies des prisonniers. Le programme d’études sur le génocide de l’université Yale décrit de son côté des centaines de bobines de microfilms issues des archives du Santebal et d’autres fonds khmers rouges.

Le dossier 001 croise registres microfilms témoignages et décisions pour établir une responsabilité individuelle. Licence Pexels. Source : Pexels . Photographe : Kaboompics

Ces collections permettent de recouper des noms, des dates, des transferts et des structures. Elles ont servi à la recherche historique et à l’établissement des faits. Mais leur origine impose de la prudence. Les confessions arrachées sous la torture ne disent pas la vérité sur une prétendue trahison. Elles renseignent surtout sur la méthode d’interrogatoire, les obsessions de l’appareil de sécurité et la fabrication de nouvelles cibles.

Les photographies posent une autre responsabilité. Elles identifient parfois une personne et rendent visible son passage à S-21, mais elles ne doivent pas devenir des images détachées de leur contexte. Leur diffusion doit respecter la dignité des victimes, les familles et les droits attachés aux collections.

Le musée estime que 14 000 à 17 000 prisonniers ont été détenus à S-21 et que douze seulement auraient survécu. Yale décrit 482 bobines de documents microfilmés, comprenant biographies, confessions, télégrammes, lettres et listes. Le dossier 001 a admis 74 parties civiles. Ces nombres ne se substituent pas aux personnes, mais ils situent l’échelle des archives et du procès.

Ne pas effacer les victimes par le récit institutionnel

Une chronologie judiciaire organise nécessairement le récit autour de l’accusé, des audiences et des décisions. Un travail de mémoire doit rééquilibrer cette perspective. Les personnes emprisonnées avaient une famille, un métier et une histoire antérieure à leur arrestation. Beaucoup ne sont connues que par un nom, une photographie ou une ligne de registre.

Le musée, les archives et les travaux d’identification rendent ces traces accessibles. Ils ne réparent pas la perte, mais empêchent que le système de S-21 conserve le dernier mot sur l’identité de ceux qu’il a enfermés. La documentation judiciaire prend tout son sens lorsqu’elle sert cette compréhension plutôt qu’une fascination pour les mécanismes du crime.

Lire avec rigueur

Trois règles permettent d’aborder le dossier. Il faut distinguer les faits établis des déclarations intéressées, traiter les confessions comme des produits de la contrainte, et replacer chaque document dans sa fonction. Il faut aussi séparer la responsabilité pénale individuelle de l’étude plus large du régime.

La conclusion judiciaire est indispensable parce qu’elle nomme les crimes et établit une responsabilité. Elle reste une porte d’entrée, pas une clôture. Les archives continuent de soutenir la recherche, l’identification et la transmission, avec une exigence constante: ne jamais réduire les victimes aux catégories créées par leurs persécuteurs.

La rubrique Culture et patrimoine rassemble d’autres dossiers consacrés aux archives et à la mémoire cambodgiennes. Consultez la rubrique associée.

Note de méthode

Ce dossier s’appuie sur la page officielle du dossier 001 et sur deux institutions documentant les archives de S-21. Il paraphrase les éléments sensibles et ne reproduit ni photographie ni longue citation de victime ou de témoin.

Sources