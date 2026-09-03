Au Cambodge, la sécheresse de 2015-2016 a éprouvé l’agriculture

La sécheresse qui a culminé au Cambodge en 2016 n’était pas un simple retard de pluie. Elle s’inscrivait dans une crise régionale touchant la Thaïlande, le Laos et le Vietnam, avec un Mékong très bas, des réservoirs sous tension et des conséquences directes pour les cultures. La relire aujourd’hui permet de comprendre comment un épisode climatique devient une crise agricole et sociale.

En bref La sécheresse de 2015-2016 a touché 2,5 millions de personnes au Cambodge selon la FAO.

Le faible niveau du Mékong a aggravé les pénuries, les pertes agricoles et l’intrusion saline dans le delta vietnamien.

La surveillance régionale et les services agrométéorologiques doivent transformer les données en alertes et conseils utilisables.

Un épisode régional, pas une anomalie isolée

En mai 2016, The New Humanitarian signalait des pénuries d’eau dans 18 des 25 provinces cambodgiennes et plus de 93 500 foyers ruraux pauvres touchés. La FAO a ensuite décrit la sécheresse de 2015-2016 comme la pire depuis environ cinquante ans dans le pays, avec 2,5 millions de personnes affectées. Ces chiffres montrent que l’épisode dépassait largement un simple retard local de pluie.

Le même déficit se lisait dans l’ensemble du bassin. En Thaïlande, de nombreuses provinces étaient touchées et les réserves de plusieurs grands ouvrages avaient fortement diminué. Dans le delta vietnamien, la faiblesse des débits favorisait une intrusion saline plus précoce et plus profonde. Cette circulation d’eau salée menaçait les rizières et les réserves utilisées par les habitants.

Le reportage régional de The New Humanitarian replace cet épisode dans la sécheresse du Mékong de 2015-2016. Il montre que les barrages, les prélèvements et les règles de gestion de l’eau entraient dans le débat, sans transformer une cause complexe en explication unique. Le niveau du fleuve dépend à la fois des précipitations, du climat à grande échelle, des usages locaux et des ouvrages répartis sur le bassin.

El Niño a aggravé une vulnérabilité existante

El Niño a joué un rôle central dans le déficit de pluie et la chaleur observés en Asie du Sud-Est. Ce phénomène océanique et atmosphérique modifie la circulation des masses d’air à l’échelle du Pacifique. Ses effets se combinent toutefois avec des vulnérabilités déjà présentes: faible capacité de stockage dans certaines zones, dépendance à l’agriculture pluviale, sols dégradés ou accès inégal à l’irrigation.

Parler d’une sécheresse causée uniquement par El Niño serait donc réducteur. L’aléa climatique détermine une partie du manque d’eau, mais l’impact final dépend de la préparation des territoires. Deux districts soumis au même déficit pluviométrique peuvent connaître des dommages très différents selon leurs cultures, leurs infrastructures, leurs réserves et l’accès des familles à une source sûre.

Ce que la crise a révélé pour l’agriculture

Le riz est particulièrement exposé lorsque le calendrier de plantation ne peut plus suivre celui des pluies. Retarder le repiquage peut réduire la durée disponible avant la fin de la mousson. Maintenir le calendrier malgré le déficit augmente, à l’inverse, le risque de perdre semences et travail. Les ménages doivent alors arbitrer avec une information encore incertaine.

La crise a également rappelé que la sécheresse ne signifie pas seulement moins d’eau dans les champs. Elle affecte l’eau potable, l’abreuvement du bétail, les pêcheries et parfois l’endettement des foyers. Dans le delta, la salinisation ajoute un autre mécanisme: quand le débit d’eau douce baisse, la mer remonte davantage dans les chenaux et rend certaines ressources impropres aux cultures sensibles.

Des réponses fondées sur l’information et le bassin

La Commission du Mékong traite les inondations et les sécheresses comme deux risques liés au fonctionnement d’un même bassin. Le suivi hydrologique, le partage de données et les prévisions permettent aux États riverains d’anticiper plutôt que de réagir uniquement lorsque les réserves sont déjà épuisées. Cette coordination est importante parce que les décisions prises en amont peuvent modifier les conditions plus bas sur le fleuve.

Au Cambodge, la FAO a documenté le renforcement des services agrométéorologiques et de la gestion du risque de sécheresse. L’enjeu est de transformer les données météo en conseils utilisables: date de semis, variété, besoin d’irrigation ou choix d’une culture moins gourmande en eau. Une alerte n’a de valeur que si elle arrive assez tôt, dans un format compris et par un canal accessible aux producteurs.

La FAO cite des outils de suivi de la sécheresse et des rendements, dont l’Agriculture Stress Index System et le système régional RDCYIS. La Commission du Mékong décrit en parallèle une surveillance hebdomadaire des débits en saison sèche et des prévisions de sécheresse hebdomadaires ou mensuelles. L’enjeu documenté est de relier ces données aux décisions agricoles et aux dispositifs d’alerte.

Ce qui a changé dans la manière de lire la sécheresse

L’épisode de 2015-2016 reste un cas historique. Il ne permet pas de prédire la date ni l’intensité d’une prochaine sécheresse. Il a néanmoins installé une lecture plus précise du problème: le climat déclenche la crise, tandis que les infrastructures, les pratiques agricoles, la qualité des données et la coopération régionale en déterminent une grande partie des conséquences.

Pour le Cambodge, l’adaptation se joue donc avant le manque d’eau. Elle commence par des observations fiables, un conseil agricole local et des règles de partage compréhensibles. Lorsque la pluie se dérobe, ces outils donnent aux familles une marge de décision que les prévisions tardives ne peuvent plus offrir.

La rubrique Territoires suit d’autres enjeux liés à l’eau, aux cultures et aux provinces cambodgiennes. Consultez la rubrique associée.

Note de méthode

Les données historiques sont présentées comme un état de 2015-2016. Les dispositifs de gestion sont décrits à partir des pages de la FAO et de la Commission du Mékong, sans extrapoler leur efficacité à chaque province.

Sources