Le retour du train sur les deux axes du réseau cambodgien

Le réseau ferroviaire cambodgien tient sur deux grands axes. La ligne sud relie Phnom Penh au port de Sihanoukville. La ligne nord rejoint Poipet, à la frontière thaïlandaise, en passant par les territoires de l’ouest. Leur histoire est faite de construction, de guerre, d’interruptions prolongées et d’une réhabilitation qui a rendu le train à nouveau visible.

En bref La ligne nord relie Phnom Penh à Poipet, tandis que la ligne sud dessert le port de Sihanoukville.

La guerre et le défaut d’entretien ont interrompu des services avant une réhabilitation menée par étapes.

Royal Railway déclare exploiter des trains de voyageurs et de fret sur les deux grands axes.

Deux lignes construites à des époques différentes

La ligne nord a été développée pendant la période coloniale pour relier la capitale à Battambang puis à la frontière. La ligne sud, plus récente, a donné à Phnom Penh un accès ferroviaire au port de Sihanoukville. Ensemble, elles ont formé un réseau national à voie métrique dont la logique était autant territoriale que commerciale.

Les décennies de conflit ont endommagé les voies, les ponts, les gares et le matériel. Certaines sections ont cessé d’accueillir des trains réguliers. Le maillon vers la Thaïlande a été interrompu, tandis que l’usure réduisait la vitesse et la fiabilité du reste du réseau. À la fin de cette période, le rail ne pouvait plus jouer son rôle sans travaux lourds.

La réhabilitation, une reconstruction progressive

Le programme engagé dans les années 2000 ne consistait pas simplement à changer quelques rails. Il fallait réparer les terrassements et les ponts, remplacer des traverses, restaurer les liaisons portuaires et reconstruire le tronçon manquant vers Poipet. Le texte historique de 2012 décrit un chantier encore centré sur le fret, avec un matériel voyageurs vieillissant et une signalisation à moderniser.

Les réouvertures se sont faites par étapes. La ligne sud a retrouvé une activité avant la ligne nord. Selon l’histoire du réseau publiée par Cambodianess, les travaux ont permis de rétablir la liaison de Sihanoukville puis de reconnecter le nord jusqu’à Poipet. Cette chronologie explique pourquoi le mot réhabilitation recouvre plusieurs moments plutôt qu’une date unique.

Voyageurs et marchandises ne répondent pas aux mêmes besoins

Le fret ferroviaire vise surtout les flux lourds ou réguliers. Une liaison entre la capitale et un port peut transporter carburant, ciment, produits agricoles ou conteneurs en évitant une partie des mouvements de camions. Son intérêt dépend cependant de la fréquence, de la disponibilité des wagons, des installations de chargement et du raccordement aux entrepôts.

Le service voyageurs répond à une autre logique. Il relie des villes intermédiaires, offre une alternative à la route et peut servir les déplacements de fin de semaine ou le tourisme. Royal Railway indique exploiter des trains de voyageurs et de fret sur les deux lignes. Une desserte disponible ne signifie pas pour autant que le train est compétitif pour tous les trajets: la vitesse, les horaires et l’accès aux gares restent décisifs.

Ce que le retour du train change pour les territoires

Une gare desservie peut rapprocher un territoire des marchés, mais l’effet n’est jamais automatique. Les entreprises doivent pouvoir transférer leurs marchandises entre le rail, la route et le port. Les voyageurs ont besoin de correspondances et d’une information fiable. Sans cette continuité, une voie rénovée reste sous-utilisée.

Les travaux récents portent donc aussi sur l’exploitation et la maintenance. Une information de l’Agence Kampuchea Presse décrit un accord destiné à renforcer les infrastructures et à soutenir des solutions de transport durables et efficaces. Ce langage indique un enjeu durable: maintenir les voies en état après la réouverture, plutôt que recommencer un cycle de dégradation.

Un réseau revenu, mais encore contraint

Le rail cambodgien a retrouvé une fonction nationale. Il dessert de nouveau les deux grands axes historiques et combine voyageurs et fret. Sa taille reste modeste, sa voie est unique et ses performances ne peuvent être comparées à celles d’un réseau moderne à double voie sans tenir compte des investissements nécessaires.

Le bon indicateur n’est donc pas seulement le nombre de kilomètres ouverts. Il faut regarder la régularité, les volumes transportés, la sécurité, le coût logistique et la capacité à entretenir les ouvrages. Le retour du train est une étape importante. Sa valeur pour les territoires dépend maintenant de la qualité quotidienne du service.

La rubrique Territoires suit d’autres infrastructures qui relient les provinces cambodgiennes. Consultez la rubrique associée.

Des longueurs et des dates qui expliquent le chantier

Cambodianess chiffre la ligne nord à environ 386 kilomètres. Sa construction commence autour de 1929, atteint Pursat en 1932 et rejoint Poipet en 1942. La ligne sud, longue de 264 kilomètres, est construite à partir de 1960 et achevée en 1969. Ces deux calendriers rappellent que le réseau n’a pas été conçu en une seule fois: l’axe colonial vers l’ouest et l’accès du Cambodge indépendant à son port répondent à des objectifs historiques différents.

La remise en service suit elle aussi plusieurs étapes. Les sections de la ligne sud rouvrent entre 2010 et 2012. Au nord, la reconstruction d’environ 48 kilomètres entre Sisophon et Poipet permet de rétablir la continuité physique vers la frontière en 2018. La source signale également que la réhabilitation a touché des milliers de foyers installés près des voies, ce qui interdit de réduire le projet à un bilan technique.

Ce que l’exploitant déclarait en 2022

Royal Railway indiquait alors faire circuler chaque jour des trains de voyageurs et de fret sur les deux lignes. L’entreprise citait des convois de conteneurs, de carburant, de ciment et de roche, ainsi que les dessertes voyageurs de Sihanoukville et Battambang. Elle déclarait avoir investi plus de 100 millions de dollars depuis la reprise de 2010 et mesurait une hausse de 34 pour cent du fret entre 2017 et 2021. Ces données sont celles de l’exploitant et doivent être lues comme telles.

Note de méthode

La chronologie combine le texte historique autorisé et trois sources directes. Les références à l’exploitation décrivent les informations disponibles dans ces sources et ne constituent pas un horaire de voyage.

Sources