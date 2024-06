Le café, un remède contre les méfaits de la sédentarité au travail ?

Selon une recherche chinoise, il se pourrait que boire deux à trois tasses de café par jour soit une réponse efficace contre les méfaits de l'inactivité physique et de la sédentarité au travail. Qu'en pensez-vous du rôle du café pour contrer les effets de la sédentarité ?

Tl;dr Le café pourrait réduire les risques de sédentarité.

Une étude chinoise a analysé le mode de vie de 10.000 adultes.

Les effets anti-inflammatoires du café pourraient être bénéfiques.

“Le café est riche en substances bioactives”, selon les chercheurs.

Le café : un allié contre les risques de la sédentarité ?

Est-il possible que notre consommation quotidienne de café puisse compenser les risques associés à un style de vie sédentaire ? Une réponse affirmative semble être suggérée par une étude récente menée par l’université de Soochow en Chine.

Ces recherches soulignent en effet les potentiels bénéfices du café, grâce à ses puissantes propriétés anti-inflammatoires, dans la lutte contre les détériorations de la santé liées à la sédentarité et au manque d’activité.

Une corrélation étonnante

Les chercheurs ont passé au crible les modes de vie de 10.000 adultes américains sur une période de dix ans. Ils ont notamment évalué le nombre d’heures que ces personnes passaient assises chaque jour ainsi que leur consommation hebdomadaire de café.

Le café, consommé à hauteur de deux à trois tasses par jour, semble réduire de 33% le risque de décès prématuré chez les salariés passant au moins six heures par jour assis à leur bureau.

Des propriétés bénéfiques

La clé de cette découverte réside probablement dans les effets anti-inflammatoires du café, qui pourraient compenser les dommages engendrés par la sédentarité.

“Le café est riche en substances bioactives, et il est de plus en plus évident qu’il peut réduire la mortalité due aux maladies chroniques grâce à ses puissantes propriétés”, ont ainsi conclu les auteurs de cette étude.

L’inactivité physique, en provoquant une inflammation au sein des organes et des tissus du corps, ralentit le métabolisme de base et altère la capacité de l’organisme à réguler la glycémie et la pression artérielle.

Un avertissement pour la population

D’après une récente enquête de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), publiée en 2022, près de “95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d’activité physique ou un temps trop long passé assis”.

Cette étude chinoise nous rappelle donc combien il est essentiel de veiller à notre bien-être quotidien.