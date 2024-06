Régimes protéinés : quel impact sur le microbiome intestinal ?

Selon une récente recherche, une alimentation riche en protéines pourrait influencer la composition du microbiome intestinal. Quel pourrait être l'impact de ces changements sur notre santé à long terme ?

Tl;dr Impact des protéines non digérées sur la santé reste méconnu.

Les chercheurs ont étudié les effets d’un régime protéiné sur le microbiote intestinal.

Les régimes protéinés modifient la composition du microbiome intestinal.

Le régime protéiné peut influencer la santé intestinale et globale.

Réflexions sur les régimes riches en protéines

Au delà du bénéfice de la perte de poids, l’impact des régimes riches en protéines sur la santé humaine reste largement inexploré. Une nouvelle étude menée par une équipe de l’Université de l’Illinois à Chicago et présentée à la réunion annuelle de l’American Society for Microbiology, apporte un nouvel éclairage sur les “effets d’une alimentation riche en protéines sur la composition du microbiote intestinal”.

Rôle des protéines dans le microbiote intestinal

A travers une série d’expérimentations sur des souris, les chercheurs ont examiné comment des excès de protéines non digérées dans le côlon peuvent fermenter et produire des métabolites, qui sont aussi bien bénéfiques que nocifs. Ils ont également confirmé qu’un régime alimentaire riche en protéines conduit à une perte de poids significative et à une réduction de la graisse corporelle.

Effets variés des sources de protéines

Dans une expérience de quatre semaines, les chercheurs ont soumis les souris à différents régimes : riche en glucides, protéiné standard, protéiné enrichi en acides aminés aromatiques ou protéiné enrichi en acides aminés à chaîne ramifiée. Les derniers ont été associés à la perte de poids la plus importante. Grâce à des échantillons fécaux et des mesures de la graisse corporelle, l’équipe a pu comparer la composition microbienne selon les différents régimes alimentaires.

Interactions entre régime protéiné et microbiote intestinal

Un constat se dégage : la supplémentation en protéines entraîne des changements dans l’abondance et la composition des bactéries intestinales. Plus encore, l’influence la plus notable a été observée dans le groupe des acides aminés à chaîne ramifiée. Ces données permettent d’entrevoir comment les régimes riches en protéines peuvent influencer le microbiome intestinal, ce qui donne un élan pour poursuivre les recherches sur le rôle de l’alimentation dans la promotion d’un intestin sain, en vue d’une santé globale. Selon le biologiste Samson Adejumo, auteur principal de la recherche, “Ces résultats fournissent une base cruciale pour comprendre…”.