Pesticides : 60 Millions de consommateurs dévoile les aliments à éviter

Selon une étude de 60 millions de consommateurs, il semblerait que certains types de fruits et légumes soient plus touchés par la contamination des pesticides. Et vous, à quel point cela influence-t-il vos choix d'achats alimentaires ?

Tl;dr 60 millions de consommateurs a analysé divers fruits et légumes pour détecter les pesticides.

Une majorité des échantillons (57%) n’a montré aucun résidu de pesticide.

Les produits biologiques sont moins contaminés que les produits conventionnels.

Les versions surgelées sont généralement plus polluées que les produits frais et en conserve.

Une analyse minutieuse révèle des niveaux variables de pesticides dans nos fruits et légumes

60 millions de consommateurs, une association reconnue pour sa défense des droits des usagers, a conduit une analyse rigoureuse de huit catégories de fruits et légumes, dont les haricots verts, les petits pois, les framboises et les abricots.

L’étude a couvert l’ensemble du spectre, passant des produits issus de l’agriculture biologique à ceux conventionnels, et des produits surgelés à ceux conservés ou frais.

Tous ne sont pas égaux face aux pesticides

L’enquête a soumis un total de 134 produits à une analyse méticuleuse pour y déceler la présence de 600 molécules nocives. Les résultats sont révélateurs: une majorité des échantillons – 57% pour être précis – ne contenait aucune trace de pesticides. C’est une victoire claire pour nos fruits et légumes qui, malgré les défis de la production alimentaire moderne, restent largement sains pour la consommation.

Parmi ceux-ci, certains se sont distingués par leur absence quasi totale de résidus. C’est le cas des ananas, des tomates et des champignons de Paris, “en grande partie grâce à leur mode de culture”, précise le rapport.

Surgelés et bio: des choix cruciaux

Cependant, il y a encore des raisons de rester vigilant. Les versions congelées de ces produits sont généralement plus “polluées” que leurs équivalents frais ou conservés. Selon le rapport, cela est dû au processus de congélation qui ralentirait la dégradation des molécules chimiques.

D’autre part, il s’avère que les produits biologiques sont globalement moins contaminés que leurs homologues conventionnels. En outre, peu importe leur provenance ou leur mode de conservation, les tomates et les champignons restent majoritairement peu contaminés. Il convient donc à l’avenir de privilégier ces options chaque fois que possible et surtout d’éviter les framboises et haricots verts surgelés non biologiques.