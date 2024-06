Santé publique France alerte sur la sédentarité trop marquée des Français

L'étude de Santé Publique France révèle que uniquement 72,9 % des Français et 59,3 % des Françaises respectent les consignes d'activité physique de l'OMS. Comment pouvons-nous améliorer ces chiffres ?

Tl;dr Les Français sont insuffisamment actifs physiquement, surtout les femmes, les plus âgés et les moins diplômés.

La sédentarité est élevée, près de 40% passent plus de trois heures par jour devant un écran pour leurs seuls loisirs.

Des disparités socio-démographiques marquées dans le niveau d’activité physique et de sédentarité.

Prévenir la sédentarité et promouvoir un mode de vie actif nécessite une approche plus systémique et inclusive.

Le déficit d’activité physique en France, une préoccupation majeure

Il est révélé dans une étude récente que la France est en proie à une crise de sédentarité. Les chiffres soulignent que les Français ne font toujours pas assez d’activité physique. Les moins actifs sont les femmes, les personnes âgées et celles ayant un faible niveau d’éducation.

L’absence d’activité physique et la sédentarité : une “double peine”

L’étude met en lumière que “l’absence d’activité physique et la sédentarité sont deux faces d’une même médaille”.

Elles sont identifiées comme des facteurs de risque de nombreuses maladies, parmi lesquelles les problèmes cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que certains cancers. Il est impératif d’inverser la tendance, exhortent les auteurs. Mais la solution n’est pas si simple.

Des disparités socio-démographiques notables

Les niveaux d’activité physique et de sédentarité varient significativement en fonction des groupes socio-démographiques.

Chez les hommes, la situation professionnelle influence le niveau d’activité physique, alors que pour les femmes, c’est la vie de famille qui a un impact significatif. Des disparités régionales sont également observées.

Une approche systémique pour une prévention efficace

Les auteurs de l’étude soulignent l’importance d’aborder cette situation de manière systémique, plutôt que d’essayer de changer uniquement les comportements individuels.

“Favoriser les modes de vie actifs dans les agglomérations, rendre l’environnement attractif et dynamique notamment pour les jeunes, créer des alternatives au travail sédentaire prolongé sont autant de moyens de lutter contre le manque d’activité physique et la sédentarité croissante”, avancent-ils. L’objectif est simple: rendre le mouvement et l’activité partie intégrante de notre vie quotidienne.