Listeria : Rappel massif de jambon à travers la France pour cause de contamination possible

Des barquettes de jambon cuit à l’étouffée ont été rappelées par plusieurs enseignes, selon une publication du site Rappel Conso. Pourriez-vous être concerné par ce rappel de produits ?

Tl;dr Le jambon de Leader Price rappelé pour listeria.

Produit vendu du 11 au 17 juin 2024, GTIN 3263859182724.

Ne pas consommer, rapporter ou contacter le service client.

La listeria provoque une infection alimentaire dangereuse.

Alerte sur le jambon de Leader Price

Une alerte a été déclenchée ce jeudi concernant du jambon de Leader Price vendu dans toute la France, suite à la découverte de Listeria monocytogenes, une bactérie responsables de la listériose. Ce rappel de produit a été publié par l’autorité gouvernementale Rappel Conso.

Identification des produits concernés

Les produits incriminés ont été commercialisés dans des barquettes entre le 11 et le 17 juin 2024. Ces barquettes portent le GTIN 3263859182724 et une date limite de consommation fixée au 16 juillet 2024.

Disponibles à la vente non seulement chez Leader Price, mais aussi dans les enseignes Franprix, Casino, Vival, Spar et les réseaux de distribution de Casino, ces produits se conservent habituellement au réfrigérateur.

Prévention et conduite à tenir

Rappel Conso met en garde contre la consommation de ces produits et recommande de les rapporter au point de vente ou de contacter le service client pour obtenir un remboursement.

Les risques liés à la Listeria monocytogenes

La bactérie Listeria monocytogenes est à l’origine de la listériose, une infection alimentaire sévère. Elle peut provoquer des symptômes tels que la fièvre, souvent accompagnée de maux de tête et de courbatures.

Des formes plus graves peuvent entraîner des “complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte”, met en garde Rappel Conso. En résumé, veillez toujours à vérifier vos aliments pour préserver votre santé et celle de votre entourage.