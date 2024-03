“Calculette de la mort” : un algorithme prédit les étapes de la vie jusqu’à sa fin

Des chercheurs danois ont développé un algorithme, qu'ils appellent "calculette de la mort", pour prévoir les étapes de la vie jusqu'à la fin. Ce modèle alerte sur les dangers potentiels d'une utilisation commerciale abusive des données. Cela vous inquiète-t-il ?

Tl;dr Life2vec, un cadre de prédiction de la vie humaine, développé par Sune Lehmann.

Ce modèle peut prédire différents scénarios de vie à partir de données anonymisées.

Il a réussi à faire des prédictions précises sur la mort et les migrations.

Le modèle est encore en développement et n’est pas exempt de biais.

Un avenir prédit par l’IA : le cas de Life2vec

Sune Lehmann, professeur éminent de l’Université technique du Danemark, a présenté à l’AFP son invention : Life2vec. Un modèle innovant capable de prédire divers scénarios de la vie humaine – allant des questions de santé à la mobilité professionnelle.

Un aperçu des possibilités infinies

Le champ d’application de Life2vec embrasse potentiellement toutes les étapes de la vie humaine. “Fécondité, obésité, probabilité de développement d’un cancer,… le modèle pourrait même prédire nos futurs gains financiers“, précise Sune Lehmann.

L’architecture de Life2vec s’inspire de celle de ChatGPT. Cependant, au lieu de traiter des données textuelles, elle interprète les données relatives aux différentes étapes de la vie.

Des prédictions relevées grâce à l’exploitation de données anonymisées

L’étude repose sur l’analyse de données anonymisées de six millions de Danois. Les chercheurs ont réussi à prédire certains événements avec une précision impressionnante : 78% de réussite sur les décès, 73% sur les migrations. M. Lehmann explique : “Ce modèle a pu faire d’excellentes prédictions, surpassant tous les autres algorithmes que nous avons testés.”

Défis et futurs développements

Malgré ces résultats prometteurs, le modèle n’est pas encore prêt pour une utilisation à grande échelle. “Nous explorons toujours le champ des possibles”, déclare Lehmann. Il souligne l’importance des recherches continues pour déceler et corriger les biais éventuels dans le modèle. Leur objectif ? Fournir un contrepoids capable de rivaliser avec les algorithmes privés des géants du numérique.

Mais la professionnelle de l’éthique des données, Pernille Tranberg, soulève des questions importantes. Elle met en garde contre un usage prématuré et inadapté de ces nouvelles technologies. Draconiennes, elles peuvent avoir un impact conséquent sur des aspects cruciaux de nos vies, comme l’accès aux assurances ou à l’emprunt bancaire.

Il reste encore beaucoup à découvrir dans le monde de l’IA et le projet Life2vec ne fait que gratter la surface. Toutefois, des prédications de vie objectives et non biaisées, basées sur des données anonymes, semblent exaltantes pour l’avenir de l’intelligence artificielle.