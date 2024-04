Microsoft lance Phi-3 Mini, une IA pour smartphone

Microsoft présente Phi-3 Mini, une intelligence artificielle innovante de petite taille capable de fonctionner directement sur un smartphone, tout en rivalisant avec les systèmes plus conséquents. Que pouvez-vous imaginer faire avec cette technologie ?

A la lumière de Phi-3 Mini : une Intelligence Artificielle (IA) de Microsoft en version miniaturisée

Microsoft surprend le monde avec le lancement de sa nouvelle Intelligence Artificielle (IA), la Phi-3 Mini. Marquée par un design compact avec seulement 3,8 milliards de paramètres, elle est véritablement révolutionnaire. En comparaison, la IA GPT-4 d’OpenAI possède 1 700 milliards de paramètres, tandis que le Llama 3 de Meta comprend quant à lui 70 milliards de paramètres.

Eric Boyd : Phi-3 Mini présente une performance comparable aux grands modèles IA

A la surprise générale, Eric Boyd, vice-président de la plateforme “Azure AI de Microsoft”, déclare que Phi-3 Mini est aussi performante que les grands modèles IA, même GPT-3.5, qui recense 175 milliards de paramètres. Ce nouveau petit modèle de langage (SLM) offre deux avantages conséquents : des coûts de fonctionnement moindres et l’exigence de matériel moins imposant.

La conception de Phi-3 Mini : entre pratique et controverse

Phi-3 Mini a été conçue pour être utilisée directement sur un smartphone ou un ordinateur portable, sans besoin de connexion Internet ni du cloud. Sa conception vise à répondre aux besoins des entreprises qui cherchent à impulser des chatbots ou autres applications, avec une IA entraînée sur leurs données internes.

Par ailleurs, il est important de noter que Microsoft a adopté une méthode d’entraînement du modèle assez controversée. En effet, la Phi-3 Mini a été entraînée à partir de l’apprentissage basé sur une liste de 3 000 mots générés par une autre IA. Cette technique, comparée à une “consanguinité numérique”, est critiquée par certains qui craignent une dégradation de la qualité des IA qui se copient mutuellement.

Phi-3 Mini : disponibilité et prochaines prévisions de Microsoft

Phi-3 Mini est d’ores et déjà disponible sur les plateformes Azure, Hugging Face et Ollama. En guise de conclusion, Microsoft a annoncé son intention de publier prochainement deux autres versions de Phi-3, nommées Small et Medium, avec respectivement 7 et 14 milliards de paramètres.