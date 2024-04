Meta propulse l’IA générative avec Llama 3

L'entreprise californienne a récemment présenté sa nouvelle version d'un outil conçu pour répondre aux interrogations des utilisateurs, qui sera désormais plus présent sur ses réseaux sociaux et plateformes de messagerie. En quoi cet outil pourrait-il changer notre façon de communiquer ?

Tl;dr Meta dévoile une nouvelle version de son assistant AI.

Meta AI est désormais plus performant grâce à Llama 3.

La nouvelle version sera plus visible sur Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp.

La course à l’IA générative oppose OpenAI, Google, et maintenant Meta.

Le nouveau Meta AI : une avancée majeure

Meta, anciennement Facebook, a surpris le monde jeudi en levant le voile sur la nouvelle version de son assistant d’intelligence artificielle, Meta AI. Rien d’anodin pour le groupe qui dominait déjà l’univers des réseaux sociaux. Voilà que le nouvel outil est désormais plus performant, efficace et savamment embelli grâce au modèle de langage sous-jacent, Llama 3.

Jusqu’à récemment, Meta AI restait un acteur discret du paysage numérique. Aujourd’hui, l’ombre a cédé la place à la lumière, principalement grâce à sa nouvelle visibilité sur toutes les plateformes de Meta, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.

Chose qui marque avec clarté la détermination du leader mondial des réseaux sociaux, car comme l’a affirmé «Nous pensons que Meta AI est désormais l’assistant d’intelligence artificielle le plus intelligent que vous puissiez utiliser en accès libre», a déclaré Mark Zuckerberg.

Boom! Open source LLaMA 3 (on Groq) vs. closed source GPT-4. Prompt: code a snake game in Python. There is no comparison.1 pic.twitter.com/uBwH6XqiWS — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) April 22, 2024

Une bataille effrénée pour l’IA générative

Dans cette course effrénée à l’IA générative, un genre de technologie capable de produire textes, images et autres contenus, deux titans technologiques sont en tête : OpenAI, qui a lancé cette nouvelle vague technologique avec ChatGPT, et Google. Les deux rivaux se battent âprement avec des robots conversationnels et assistants virtuels pour faciliter le quotidien des internautes. Dans cette bataille féroce, Meta semble jouer un coup maître en incorporant Llama 3.

On notera que grâce à Llama 3, l’assistant de Meta offrira des réponses plus précises aux questions des utilisateurs, générera des images plus rapidement et sera davantage adapté au contexte. Mais le pion essentiel pour Meta reste sa base d’utilisateurs grandissante qui teste des expériences d’IA, donnant à l’entreprise l’opportunité d’évaluer plus rapidement ses nouvelles fonctionnalités.

Meta mise sur l’avenir

Meta a dévoilé des ambitions de grande envergure pour son assistant d’IA, visant à rendre Llama 3 multilingue, multimodal et meilleur en raisonnement. Mais l’entreprise devra demeurer prudente et innovante pour éviter de tomber dans l’«hallucination», terme utilisé pour désigner les discours incohérents de l’IA, comme l’indique Aleksandra Korolova, professeur de sciences informatiques à Princeton.

Ainsi, loin de satisfaire son appétit pour l’IA, Meta continue de rêver du futur de cette technologie, tapant dans l’œil de l’industrie grâce à son approche brillante et sa stratégie visionnaire pour démocratiser l’IA générative. La compétition s’annonce rude, mais l’ambition grandissante de Meta pourrait lui ouvrir d’idéaux horizons.