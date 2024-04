OpenAI crée un outil qui reproduit une voix en moins de 20 secondes

L'éditeur de ChatGPT, célèbre pour son intelligence artificielle générative, a dévoilé un outil sophistiqué de clonage vocal. Son utilisation sera toutefois limitée pour prévenir les risques de fraude et d'usurpation d'identité. Est-ce déjà trop tard ?

Chers lecteurs, nous allons vous parler d’une technologie qui pourrait révolutionner la façon dont nous interagissons avec nos machines. Conçue par la société OpenAI, l’intelligence artificielle baptisée “Voice Engine” est capable de reproduire la voix humaine à partir d’un simple échantillon audio de 15 secondes.

Cependant, “tout ce qui brille n’est pas or”, comme diraient nos amis anglophones. Cette merveille technologique n’est pas sans risques. Les risques d’usurpation d’identité et d’abus sont particulièrement préoccupants pendant les périodes électorales. Comme le souligne OpenAI, leurs outils “pourraient être utilisés abusivement”.

OpenAI introduced Voice Engine, a voice cloning tool.

With a short 15-second sound, it can realistically transcribe human voices and convert written text into audio…

— Tansu Yegen (@TansuYegen) March 30, 2024