Sophie Adenot, l’astronaute française, partira en 2026 vers l’ISS

À 41 ans, notre pilote d'hélicoptère a achevé son initiation à Cologne en Allemagne et est en train de peaufiner sa préparation à Houston aux États-Unis. On attend encore des précisions concernant sa mission à venir. Quels défis l'attendent donc ?

Sophie Adenot : la deuxième Française à bord de l’ISS

L’Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé le départ prochain de Sophie Adenot pour une mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS). En 2026, elle sera la deuxième Française à réaliser ce voyage, succédant à Claudie Haigneré en 2001.

L’Europe se tourne vers l’espace

L’envoi de Sophie Adenot et du Belge Raphaël Liégeois dans l’espace est une “étape cruciale dans la préservation du savoir-faire européen”, s’est exprimé Josef Aschbacher, directeur de l’ESA. Cette annonce permet à l’Europe de s’inscrire dans la durée des programmes en cours tels qu’Artemis et d’autres projets futurs impliquant des vols spatiaux habités et de l’exploration.

_-_ Journal de bord d’une #astronaute #ESA _-_ Let’s gooooo ! 🚀 👩‍🚀

Le DG de l’@esa @AschbacherJosef a annoncé que je serai la prochaine européenne à m’envoler pour une mission de longue durée à bord de la Station spatiale internationale, sans doute en 2026. Honneur et fierté de… pic.twitter.com/2mkeooNBny — Adenot Sophie (@Soph_astro) May 22, 2024

Un entraînement intensif

Depuis son arrivée aux États-Unis début mai, Sophie Adenot a entamé la prochaine étape de sa préparation au centre spatial de la NASA à Houston.

Selon elle, la vitesse s’accentue, avec “beaucoup d’entraînements sur les sorties extravéhiculaires” et des qualifications à acquérir, des plus basiques aux plus élaborées. Elle s’attend à un emploi du temps plus chargé que lors de l’année précédente.

L’incertitude de la conquête spatiale

Les détails spécifiques des missions de ces deux astronautes restent à éclaircir et seront révélés progressivement. La seule certitude est le créneau de lancement prévu pour Sophie, fixé au printemps 2026. Toutefois, malgré cette anticipation, elle rappelle l’incertitude inhérente au secteur spatial : “Tout peut bouger”.