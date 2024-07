Trois mois supplémentaires dans l’espace pour les astronautes de Starliner, le vaisseau de Boeing ?

Initialement prévue pour huit jours seulement, la mission du vaisseau de Boeing a connu plusieurs imprévus, prolongeant ainsi le temps d'antériorité des astronautes à bord de l'ISS. Cela suscite la question : combien de temps durera leur séjour?

Imaginez passer trois mois supplémentaires dans l’espace, êtes-vous partant? C’est la situation dans laquelle se trouvent actuellement Butch Wilmore et Suni Williams, deux astronautes américains qui sont partis avec le vaisseau spatial Starliner de Boeing.

Ce qui devait n’être qu’une mission de huit jours s’est transformé en une présence prolongée dans l’espace en raison de nombreux dysfonctionnements du vaisseau.

Le Starliner a subi une série d’avaries, notamment une fuite d’hélium et plusieurs pannes de ses propulseurs. Ces problèmes techniques ont nécessité l’intervention des deux astronautes pour effectuer les réparations nécessaires. Steve Stich, directeur du programme d’équipage commercial de la NASA, a indiqué que “la mission de retour pourrait finalement prendre entre 45 et 90 jours” rapporte CNN.

Il a également souligné que les astronautes ne sont pas « bloqués » dans l’ISS, mais simplement en attente des résultats des tests menés au Nouveau Mexique.

Great news from the @Space_Station!#NASA extends #SunitaWilliams and #ButchWilmore's mission aboard #Boeing's #Starliner, overcoming challenges like thruster issues and helium leaks. #Safety remains a top priority as plans for their return take shape.

Amid scrutiny and… pic.twitter.com/0xNsvZ1GEF

— Narottam Sahoo (@narottamsahoo) July 2, 2024