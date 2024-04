La colonelle Sophie Adenot est devenue la deuxième femme “astronaute” française

Après avoir achevé sa formation de base à Cologne en Allemagne, l'ingénieure a obtenu son diplôme d'astronaute auprès de l'Agence spatiale européenne.

Tl;dr L’astronaute française Sophie Adenot a reçu son diplôme de l’ESA.

La promotion 2022 de l’ESA inclut également cinq autres astronautes.

Le diplôme ne garantit pas immédiatement une mission dans l’espace.

L’ESA prépare des missions vers l’ISS et la Lune.

Formation d’astronaute, une étape majestueuse pour Sophie Adenot

Sophie Adenot, astronaute française, a reçu son diplôme de la promotion 2022 de l’Agence spatiale européenne (ESA) ce lundi 22 avril, au Centre européen des astronautes situé à Cologne, en Allemagne. Elle a ainsi rejoint les rangs des héros de l’espace, comme “une fierté française et européenne “ a commenté l’actuel Président Emmanuel Macron.

Sophie Adenot, une inspiration parmi d’autres astronautes

Autour d’elle, cinq autres astronautes ont suivi avec succès la même formation à l’ESA, qui leur a fourni “une complète compréhension et compétence dans diverses disciplines essentielles pour leurs rôles et responsabilités futurs dans l’espace”. Cette promotion représente un panel diversifié avec trois hommes, le Belge Raphaël Liegeois, l’Espagnol Pablo Alvarez Fernandez et le Suisse Marco Sieber, et trois femmes, la Britannique Rosemary Coogan, l’Australienne Katherine Bennell-Pegg et notre Sophie Adenot.

La première aventure spatiale attend encore

Cependant, bien qu’ayant accompli cet exploit de formation, le vol spatial, notamment vers la Station spatiale internationale (ISS), n’est pas encore garanti pour ces nouveaux astronautes européens. Le diplôme obtenu n’est qu’une première étape.

Désormais, leur tâche consiste à contribuer aux opérations de l’ESA en attendant une mission dans l’espace. Ils participeront à diverses tâches, comme le contrôle de mission, le soutien des astronautes, ou dans la communication avec les astronautes pendant les vols.

Les projets ambitieux de l’ESA

En outre, l’Agence spatiale européenne vise loin avec ses nouvelles recrues. En effet, les prochains grands objectifs de l’ESA vont au-delà de l’ISS, vers la Lune, grâce à une collaboration avec la NASA sur les missions Artemis. Un projet qui promet des avancées majeures pour l’exploration spatiale et que le célèbre astronaute français Thomas Pesquet suit particulièrement de près.