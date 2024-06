La NASA confie à SpaceX la mission de “désintégrer” la station spatiale internationale après 2030

La NASA s'oriente vers une nouvelle ère spatiale après 2030 en confiant à SpaceX la tâche de créer un véhicule capable de retirer la Station spatiale internationale de son orbite. Quels pourraient être les enjeux de ce projet ambitieux ?

Au crépuscule de son existence, la Station spatiale internationale (ISS), jadis le summum de l’innovation spatiale, entrevoit déjà son destin final.

C’est ni plus ni moins SpaceX, l’entreprise dirigée par Elon Musk, qui a reçu l’immense responsabilité de mener à bien cette tâche, estimée à 843 millions de dollars.

Sur la scène de cet évènement historique, l’ISS, qui a servi d’habitat orbital à des générations d’astronautes pendant plus de deux décennies, doit désormais céder la place. Sa descente contrôlée vers notre atmosphère terrestre et son immersion finale dans un océan nécessiteront “un véhicule puissant capable de manœuvrer ses 430.000 kilogrammes”, selon la NASA.

Devant le défi technique que cela représente, la NASA fait confiance à SpaceX pour assurer une désintégration contrôlée de la station, minimisant ainsi tout risque pour les zones habitées.

We have selected @SpaceX to develop and deliver the U.S. Deorbit Vehicle and prepare for a safe and responsible deorbit of the @Space_Station after the end of its operational life in 2030. Learn more: https://t.co/ogAhEazBpt pic.twitter.com/5pyBPfobkp

— NASA (@NASA) June 26, 2024