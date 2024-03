Le leader de Shaka Ponk critique la corrida avant un concert à Nîmes

Avant son spectacle du 14 juin aux arènes de Nîmes, lieu habitué aux corridas, le leader du groupe Shaka Ponk a souhaité clarifier sa position sur ce sujet controversé. Qu'a-t-il dit exactement?

Tl;dr Le chanteur du groupe Shaka Ponk critique la corrida.

Il reproche aux élus de Nîmes de soutenir cette tradition.

Des anti-corrida critiquent le groupe pour se produire dans les arènes de Nîmes.

Les défenseurs de la corrida demandent l’annulation du concert du groupe.

Shaka Ponk contre la corrida: Frah interpelle les élus de Nîmes

Le chanteur du groupe français de musique électronique et de rock alternatif Shaka Ponk, Frah, s’est récemment exprimé sur les réseaux sociaux pour condamner de manière véhémente la corrida. S’adressant directement aux politiciens de la ville de Nîmes, lieu emblématique de cette tradition, Frah les qualifie de “tortionnaires” pour continuer à autoriser la corrida.

Polémiques autour du concert du groupe aux arènes de Nîmes

Frah a fait ces déclarations en réponse à une polemique née autour de la présence de son groupe pour un concert programmé le 14 juin, dans le cadre du Festival de Nîmes.

Certains militants anti-corrida reprochent en effet au groupe de légitimer, même indirectement, la mise à mort des taureaux, en acceptant de se produire dans le lieu même où ces spectacles sont organisés plusieurs fois par an.

Une question d’éthique et d’élévation intellectuelle

Il ne se contente pas de critiquer les toreros et les organisateurs, mais réfute également l’argument traditionnellement avancé par les défenseurs de la corrida.

Pour lui, “tradition n’a jamais vraiment rimé avec éthique et élévation intellectuelle”. Il soutient que maintenir une tradition qui cause la souffrance animale est non seulement cruel mais aussi dépassé et qu’il est temps de repenser ces valeurs.

Les défenseurs de la corrida demandent l’annulation du concert

La vidéo de Frah a provoqué une vague d’indignation parmi les aficionados de la corrida. Dans ce contexte, une pétition en ligne a été lancée pour demander l’annulation du concert du groupe.

Le président de l’association des Jeunes aficionados de Nîmes, Clément Carpentier, a exprimé son mécontentement envers “les propos insultants et diffamatoires tenus par le groupe Shaka Ponk à l’encontre de notre population, nos élus et nos entrepreneurs locaux”.