Taylor Swift, milliardaire après une année 2023 époustouflante

L'artiste pop américaine fait un tabac avec sa tournée mondiale "The Eras Tour", générant une ruée sur les billets. Sa musique lui a permis de devenir la première artiste à amasser un patrimoine d'un milliard de dollars. Où s'arrêtera-t-elle ?

Tl;dr Taylor Swift est devenue milliardaire en 2023.

Sa fortune est estimée à 1,1 milliard de dollars.

Ses revenus proviennent principalement de la musique.

Elle devance ainsi les autres artistes dans le classement Forbes.

La consécration de Taylor Swift

Taylor Swift, chanteuse américaine talentueuse, marque l’histoire en devenant milliardaire, selon le dernier classement des fortunes de célébrités du magazine « Forbes » publié en 2023. Cette consécration en fait la première artiste à franchir ce cap grâce à la musique seule.

Une ascension fulgurante

Forte de sa notoriété et de son talent incontestable, son patrimoine a connu une croissance spectaculaire, atteignant 1,1 milliard de dollars. En moins d’un an, Taylor Swift a vu sa fortune augmenter de 360 millions de dollars, principalement grâce à sa tournée mondiale « The Eras Tour ».

Cette dernière, avec ses 152 dates, s’impose comme la plus lucrative de tous les temps, totalisant des revenus dépassant le milliard de dollars. De tels accomplissements portent haut le nom de la chanteuse de 34 ans, source d’inspiration pour plusieurs générations.

Taylor Swift Officially Joins Forbes’ Billionaire List As One Of 14 Celebrity Billionaireshttps://t.co/sYEG3I8mok pic.twitter.com/EKd4QneJ6P — Forbes (@Forbes) April 2, 2024

Une multi-talents aux multiples sources de revenus

Outre sa voix envoutante, elle est également auteure, co-auteure et productrice de la plupart de ses chansons, multipliant ainsi ses revenus pour chaque titre.

Taylor Swift, face à son ancienne maison de disques Big Machine, a réenregistré ses six premiers albums pour reprendre ses droits d’enregistrement. Ses biens immobiliers et son jet privé ajoutent encore à la valeur de sa fortune.

Les autres milliardaires de la scène musicale

Malgré ce succès phénoménal, elle n’est pas la seule à dominer l’industrie musicale. L’artiste américain Jay-Z, avec une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars, la devance, tout comme Rihanna et le chanteur de country Jimmy Buffet.

Paul McCartney et Beyoncé se placent quant à eux, juste après la pop star. Cependant, contrairement à elle, ils doivent une partie de leur fortune à des investissements hors du monde musical.