Taylor Swift pulvérise un record sur Spotify: son nouvel album passe le milliard d’écoutes en une semaine

Le nouveau double album de Taylor Swift, publié vendredi dernier, a battu le record du plus grand nombre d'écoutes en une semaine sur Spotify. "The Tortured Poets Department" a gagné 300 millions d'écoutes en seulement un jour.

Le dernier album de Taylor Swift a franchi la barre du milliard d’écoutes sur Spotify moins d’une semaine après sa sortie; un véritable tour de force dans l’industrie musicale.

On April 22, 2024, Taylor Swift's THE TORTURED POETS DEPARTMENT became Spotify’s most-streamed album in a single week. The album has surpassed 1 Billion streams since release.

— Spotify News (@SpotifyNews) April 24, 2024