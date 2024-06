En Ecosse, les fans de Taylor Swift ont provoqué un mini-séisme

Les fans de Taylor Swift, appelés "Swifties", ont fait vibrer la ville d’Édimbourg lors du concert de la chanteuse, le weekend dernier.

Tl;dr La tournée “The Eras Tour” de Taylor Swift crée des secousses à Édimbourg.

Les tremblements sont détectés par le British Geological Survey jusqu’à 6 km de distance.

Les fans ont généré environ 80 kilowatts d’énergie pendant le concert.

La tournée de 152 dates de Taylor Swift est l’une des plus lucratives de l’histoire.

Le “séisme” musical de Taylor Swift

Lors de son récent séjour à Édimbourg dans le cadre de sa tournée mondiale “The Eras Tour”, la pop star américaine Taylor Swift a fait vibrer le public au sens propre du terme. Selon le British Geological Survey (BGS), cité par la BBC et Sky News, les fans de Taylor Swift ont dansé avec une telle ferveur sur sa musique que cela a provoqué une vibration du sol détectée par les instruments de mesure des séismes.

Un public britannique électrisé

C’est durant les trois concerts tenus au stade de Murrayfield qu’une véritable «foule déchaînée» a littéralement fait trembler le sol.

Le concert du vendredi s’est révélé le plus électrisant, atteignant jusqu’à 23,4 nanomètres (nm) de mouvement du sol. Samedi et dimanche n’étaient pas loin derrière, avec des vibrations de 22,8 nm et 23,3 nm respectivement.

Les chansons les plus “sismiques”

Parmi les titres interprétés, “Cruel Summer”, “Champagne Problems” et “Ready For It” ont provoqué le plus de réactions.

Le summum de l’enthousiasme a été atteint sur “Ready For It”, lorsque le public de 70 000 spectateurs s’est déchaîné pour générer approximativement 80 kilowatts d’énergie. Selon Sky News, c’est «assez pour alimenter 6.000 batteries de voiture».

Taylor Swift, une superstar mondiale

Ce n’est pas la première fois que les performances de la chanteuse de 34 ans, provoquent de telles réactions. Le même phénomène avait déjà été observé aux États-Unis une année auparavant.

Sa tournée actuelle se compose de 152 dates, dont 15 au Royaume-Uni, et est déjà annoncée comme l’une des plus lucratives de l’histoire de la musique. C’est à se demander où elle s’arrêtera. Une chose est sûre, Taylor Swift sait fait trembler la terre… et les salles de concert.