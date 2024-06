Embuscade fatale en Floride : le rappeur Julio Foolio assassiné à 26 ans

La célébration de son anniversaire a pris une tournure tragique pour ce rappeur dans la ville de Tampa, où il aurait perdu la vie. En plus, trois individus ont été blessés par des tirs. Que s'est-il exactement passé cette nuit-là ?

Tl;dr Le rappeur Julio Foolio tué à Tampa lors d’une embuscade.

Il célébrait ses 26 ans lorsqu’il a été attaqué.

Connu pour son album 6toven et son style musical brut.

Foolio était membre du gang KTA, impliqué dans une querelle avec ATK.

Une célébration fatale pour Julio Foolio

La communauté musicale est en deuil suite à la mort tragique du rappeur américain Julio Foolio. De son vrai nom Charles Jones, l’artiste a été froidement abattu le dimanche 23 juin, à Tampa en Floride.

La fête brutalement interrompue

L’anniversaire de l’artiste, qui célébrait ses 26 ans, a été tragiquement interrompu lorsque son groupe a été “pris dans une embuscade”, a déclaré son avocat Fusco Lewis. En effet, la soirée festive qu’il tenait s’est rapidement transformée en scène de crime. La police, alertée vers 4h40, a découvert une scène horrifiante sur le parking de l’hôtel Holiday Inn.

Une ascension tragiquement interrompue

Jones, né à Jacksonville, s’était fait connaître en 2018 grâce à son album 6toven. Il était apprécié pour son style âpre et granuleux qui traduisait la réalité brutale de la vie de rue.

Ses morceaux tels que Dead Opps Pt. 2 et Play With Me avaient recueilli entre 13 et 17 millions d’écoutes sur Spotify.

Un climat tendu et une fin tragique

Selon certains rapports, Julio Foolio était affilié au gang de Jacksonville KTA, engagé dans un violent conflit avec le gang ATK. Le rappeur Yungeen Ace, membre de ce dernier, est un rival notoire de Foolio. Ce contexte de violence et de rivalités pourrait bien avoir joué un rôle dans l’assassinat brutal de l’artiste.