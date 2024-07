Will Smith fait son come-back musical après l’incident des Oscars 2022

Dimanche soir, lors des BET Awards à Los Angeles, le rappeur a dévoilé son nouveau morceau, "You Can Make It". Avec cette chanson, il revient sur sa période difficile suite à l'épisode de la gifle.

Tl;dr Will Smith revient sur scène lors des BET Awards.

Il interprète son nouveau morceau après une période difficile.

L’artiste avait été banni des cérémonies après l’incident des Oscars.

Smith fait un retour remarqué sur la scène musicale et cinématographique.

Retour remarqué de Will Smith sur scène

Dimanche soir, la ville des anges a vibré au son du comeback musical de Will Smith. Après une période marquée par des turbulences personnelles et professionnelles, l’artiste a en effet choisi la prestigieuse cérémonie des BET Awards pour renouer avec la musique, domaine qu’il a longtemps délaissé au profit du cinéma.

“Tu peux y arriver”

Son nouveau morceau, sobrement intitulé “You Can Make It”, a été révélé deux jours avant la cérémonie et perçu comme une référence à sa traversée du désert consécutive à l’incident des Oscars 2022. “Je ne sais pas qui a besoin d’entendre ça, mais quoi qu’il se passe dans ta vie, je suis là pour te dire que ‘You Can Make It’“, a-t-il déclaré sur scène.

C’était la première fois depuis le très controversé épisode où il a asséné une gifle à Chris Rock, que l’acteur de 55 ans se produisait de nouveau en public.

Will Smith debuted his new song at the BET Awards. From Fresh Prince to music royalty, he showed us why he’s always been a legend. 🌟🔥 #BETAwards pic.twitter.com/2ZY1pihbKh — BET (@BET) July 1, 2024

Une prestation épaulée par de grands noms

Pour l’occasion, plusieurs autres artistes de renom se sont joints à lui lors de l’interprétation du refrain dont le chanteur Chandler Moore et le Sunday Service Choir, une chorale gospel fondée par Kanye West.

Le rappeur Kirk Franklin s’est également rallié à la troupe pour un couplet inspiré.

Après l’orage, le beau temps

L’ambiance était donc solennelle mais résolument optimiste, illustrée par son message posté sur X : “Le comeback est toujours plus important que le passage à vide“.

En avril, l’artiste a notamment été invité par J.Balvin à Coachella où ils ont repris ensemble “Men In Black”. De plus, en juin, Will Smith est revenu sur grand écran avec “Bad Boys: Ride or Die”, confirmant ainsi son retour réussi sur le devant de la scène, tant musicale que cinématographique.