Apnée du sommeil chez l’enfant : comment la reconnaitre et la prendre en charge ?

D'après Santé respiratoire France, 2 à 5 % d'enfants seraient affectés par une forme grave du syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS). Vous aimeriez savoir comment repérer ce syndrome chez votre enfant ?

Tl;dr Le SAHOS est un trouble respiratoire du sommeil, courant chez les enfants.

Le dépistage précoce peut prévenir les impacts sur la santé et l’éducation de l’enfant.

Les signes incluent le ronflement, la fatigue et les troubles de l’attention.

Le traitement varie en fonction des causes, et implique une approche pluridisciplinaire.

Un enjeu sanitaire chez les plus jeunes : le SAHOS

Le trouble du sommeil appelé SAHOS (Syndrome d’apnées hypopnées du sommeil) est particulièrement préoccupant chez les enfants. Il se caractérise par l’obstruction partielle ou totale des voies respiratoires pendant le sommeil.

Cette affection induit des pauses respiratoires brèves mais fréquentes, entrainant des micro-réveils et une mauvaise qualité de sommeil.

Importance du dépistage précoce

Selon la Fédération Française d’orthodontie (FFO), la détection et le traitement précoces de ce syndrome chez les enfants sont essentiels pour éviter des conséquences néfastes sur leur santé et leur scolarité.

Comme le souligne cette société savante, l’apnée du sommeil peut entraver la croissance des enfants, provoquer des troubles comportementaux similaires au TDAH et causer des difficultés scolaires.

Reconnaître les symptômes chez l’enfant

Parmi les signes indicateurs de l’apnée du sommeil chez l’enfant, on observe la nuit : des ronflements, une respiration par la bouche ouverte, une transpiration nocturne et une agitation importante.

Le jour, l’enfant peut présenter une fatigue au réveil, des troubles de l’attention, une prise de poids, ou encore des troubles du comportement tels que l’hyperactivité.

Causes et prise en charge

Parmi les causes de l’apnée du sommeil chez les enfants, on trouve notamment l’obésité, un asthme non maîtrisé, des amygdales hypertrophiques ou un mauvais positionnement de la langue. La gestion de cette affection nécessite une approche pluridisciplinaire, impliquant pédiatres, ORL, pneumologues et orthodontistes.

Le plan de soins peut comprendre une perte de poids, une ablation des amygdales, un traitement orthodontique ou l’utilisation d’un dispositif à pression positive continue (PPC).

Il est important de rappeler que chez les enfants, à l’inverse des adultes, un SAHOS léger peut s’atténuer voire disparaître au fur et à mesure de la croissance de l’enfant.