Un lien direct entre diabète type 2 et insomnie révélé par une étude suédoise

Récemment, des scientifiques suédois ont établi une corrélation entre le manque de sommeil et le risque accru de contracter un diabète de type 2. Plutôt alarmant, n'est-ce pas ?

Tl;dr Potentiel lien entre manque de sommeil et diabète de type 2.

Étude basée sur les données de la UK Biobank.

Manque de sommeil entraîne une résistance à l’insuline.

S’un entraînement fractionné à haute intensité recommandé.

Une récente étude menée par l’université d’Uppsala en Suède a mis en évidence une connection surprenante entre un phénomène quotidien et une maladie chronique. En effet, le manque de sommeil pourrait être lié à l’apparition d’un diabète de type 2. Cette mise à jour notable dans le monde de la recherche médicale a été publiée le 5 mars 2024 dans la revue Diabetes and Endocrinology.

Une étude basée sur un large échantillon de la population britannique

La research de l’université d’Uppsala a été réalisée grâce aux données recueillies par la UK Biobank, qui entre 2006 et 2010 a collecté des informations diverses sur 500 000 Britanniques âgés de 40 à 69 ans. Parmi ces données, se trouvaient un historique médical complet, ainsi que des renseignements concernant leur style de vie, incluant le nombre d’heures de sommeil en 24 heures.

Conséquences du manque de sommeil sur la santé

L’analyse de ces données a conduit les chercheurs à identifier un lien entre le manque de sommeil et le développement du diabète de type 2. En effet, les personnes qui dormaient moins de six heures par cycle de 24 heures présentaient un risque accru de développer cette maladie. Il est intéressant de noter que ce risque, une fois pris en compte les effets liés au régime alimentaire, serait de 41 % plus élevé pour les individus dormant entre trois et quatre heures au cours d’une journée.

Prévention du diabète de type 2

Pour expliquer ce lien, une hypothèse se base sur une étude de 2022 montrant que le manque de sommeil favorise l’augmentation significative des marqueurs d’inflammation et des acides gras libres dans le sang, perturbant ainsi la sensibilité à l’insuline. Pour prévenir le risque de diabète de type 2 sans pouvoir augmenter la durée du sommeil, l’activité physique est recommandée. Parmi les exercices suggérés, figurent les entraînements fractionnés à haute intensité.