Sommeil : les Français dorment de moins en moins

Selon une étude de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, la durée moyenne de sommeil en semaine des Français a réduit de 15 minutes par rapport à 2023, pour atteindre désormais 6h42. Quelles stratégies pourraient-elles être adoptées pour compenser cette baisse ?

Tl;dr Les Français dorment de moins en moins chaque nuit.

Les causes principales sont un délai d’endormissement plus long et une réduction du temps de repos.

Ce manque de sommeil peut entraîner diverses maladies.

Les habitudes des français evoluent vers la sieste et la régularité des repas.

La disparition du sommeil chez les Français

Le sommeil, indispensable à notre santé et notre bien-être, est de plus en plus menacé dans notre société moderne. Selon l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), les Français dorment de moins en moins, une tendance qui inquiète les experts.

En cette 24e Journée du Sommeil, la @FondationVA , aux côtés de l'@INSV_Sommeil publient une enquête sur le sommeil des Français. 😴La dette de sommeil des Français continue de s’accroître : en moyenne 16 minutes de sommeil en moins par rapport à 2023. #JS2024… pic.twitter.com/6pCAd4c8mL — Fondation VINCI Autoroutes (@FondationVA) March 15, 2024

Une diminution alarmante du temps de sommeil

En moyenne, un Français dort 6h42 par nuit en semaine et 7h25 le week-end, bien en dessous des recommandations scientifiques qui préconisent entre 7 et 9 heures de sommeil. Comparé à 2023, le temps de sommeil des Français semble avoir diminué d’une quinzaine de minutes.

Les causes de cette diminution sont multiples: un temps d’endormissement plus long, des réveils plus matinaux et une perturbation causée par l’utilisation excessive des écrans.

Les conséquences d’un sommeil insuffisant

Le manque de sommeil n’est pas sans effets. Il favorise notamment l’apparition de maladies métaboliques et cardiovasculaires. Chercher à résorber son manque de sommeil par des « grasses matinées » est également contre-productif car cela peut bouleverser notre horloge biologique interne, “d’où l’importance de régulariser ses heures de coucher et de lever”, souligne Claude Gonfier, président du Conseil Scientifique de l’INSV.

Vers des habitudes plus saines

Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles cependant. Les Français semblent développer des habitudes plus saines, comme celle de faire la sieste. Près de 50% des Français font la sieste au moins une fois par semaine, ce qui permet de résorber partiellement le manque de sommeil. Les activités physiques et une alimentation régulière sont aussi des facteurs clés pour améliorer la qualité du sommeil.

En conclusion, il est primordial de sensibiliser le public à l’importance d’un sommeil suffisant et de qualité pour préserver notre santé et notre bien-être.