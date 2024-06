Paul McCartney de retour en décembre à Paris après 6 ans d’absence

L'ex-Beatle a révélé lundi qu'il donnera deux spectacles à Paris, ses premiers en France depuis 2018. Que peut-on attendre de ces concerts événement ?

Tl;dr Paul McCartney annonce deux concerts à Paris.

Il se produira dans le cadre de sa tournée “Got back”.

Les billets seront en vente le 21 juin.

Un album des Wings de 1974 a récemment été publié.

Retour sur scène de Paul McCartney

Paul McCartney, l’ex-Beatles, est sur le point de créer encore une fois l’événement. L’artiste britannique a dévoilé lundi qu’il donnerait deux concerts à Paris, plus précisément à la La Défense Arena, les 4 et 5 décembre.

Une tournée mondialement attendue

McCartney s’apprête à se produire dans le cadre de sa tournée mondiale “Got back”, clin d’oeil au projet intitulé “Get back” qui a conduit les Beatles en 1969 dans des studios londoniens.

Durant ces concerts, l’artiste de 81 ans et ses musiciens revisiteront le répertoire des Beatles, des Wings – un autre projet de McCartney – mais également d’albums solos signés par l’ex-Beatles lui-même. En ce qui concerne les billets, ils seront mis en vente à partir du 21 juin.

L’actualité chargée de McCartney

Parlant de McCartney, il convient de souligner que sa présence ne se limite pas qu’aux concerts. Vendredi dernier, un album des Wings enregistré en 1974 en live a fait un retour en force, après n’avoir jamais été révélé officiellement.

Les enregistrements réalisés en quatre jours, pour produire un potentiel album live, ont donc été dévoilés. “Il y a cinquante ans, les Wings sont allés en studio pour tourner un documentaire et enregistrer un éventuel album live en studio.”, rappelle McCartney sur Instagram. 27 titres – comprenant entre autres une version raccourcie de “Let it be” et “Live and let die” – ont ainsi été révélés au grand public.