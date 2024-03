Tempête Nelson: Météo France place la Gironde en vigilance jaune

Météo France, ce mercredi 27 mars 2024, alerte d'une vigilance jaune en Gironde suite au passage de la tempête Nelson, aux risques de crue, vent et orages.

Tempête Nelson : impact imminent sur l’Hexagone

Si le printemps a quelque peu pointé le bout de son nez, le calme avant la tempête semble avoir été bien justifié. La France doit se préparer à des conditions météorologiques difficiles cette semaine, avec le passage de la tempête Nelson.

Avis de tempête en Gironde

Mercredi 27 mars 2024, la Gironde, ce département du Sud-Ouest de la France, a été mise en état de vigilance jaune par Météo France. Les conditions météorologiques notamment “vent, crue et orage” doivent être particulièrement surveillées à partir de 18h.

Tempête Nelson : des vagues de 10 m et des vents jusqu'à 140 km/h attendus ce jeudi

Des vents puissants et de fortes pluies à prévoir

Selon les prévisions, la fin de journée de mercredi et la nuit suivante seront marquées par de fortes pluies et des vents impressionnants causés par Nelson.

Comme le rapporte Actu.fr, “On peut s’attendre à des rafales à plus de 100, voire plus de 130 km/h sur les caps exposés.” De plus, la houle devrait également s’intensifier.

Onze départements en alerte

Au-delà de la Gironde, ce n’est pas moins de onze départements de l’Ouest de la France qui sont en vigilance jaune en raison du passage de la tempête Nelson. Citons parmi eux le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, le Finistère, les Landes, la Loire-Atlantique, la Manche, le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques et la Vendée. Restez prudents et respectez les consignes de sécurité.