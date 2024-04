Météo : que nous réserve le weekend des 27 et 28 avril ?

La fin de la semaine apporte la fin de la fraîcheur, avec des températures qui recommencent à grimper dès ce vendredi 26 avril. Cependant, cette augmentation de température pourrait amener des précipitations, voire des orages, sur l'ensemble du pays. Cela signifie-t-il que nous devrions préparer nos parapluies ce week-end ?

Tl;dr Météo-France prévoit des pluies importantes et des orages.

Les températures augmentent mais la météo reste instable.

Toutes les régions seront touchées par les pluies ce week-end.

Le temps restera pluvieux pour la semaine à venir.

Escarmouche météorologiques : entre hausse de température et orages.

Loin de jouer les Cassandres, Météo-France en informe néanmoins : les perturbations climatiques ne sont pas près de s’interrompre. En effet, “les perturbations s’enchaînent et sont renforcées par moments par une goutte froide qui s’isole sur le proche Atlantique”, peut-on lire dans une note du 25 avril dernier.

Une pluviométrie attendue sur tout l’Hexagone

Ces perturbations entraîneront la mise en place d’un “épisode de pluies importantes en Méditerranée”et de fortes averses. Selon Patrick Galois, prévisionniste à Météo-France, “sur le week-end, toutes les régions seront touchées par la pluie à un moment”. Il ajoute : “cette goutte froide va aussi renforcer l’intensité des averses qui pourront suivre les pluies samedi et donner ainsi des orages”.

‼️#alerte #météo : une forte dégradation se mettra en place demain avec des #orages de #grêle dans l'ouest. Au sud-est, un épisode cévenol débutera et durera jusqu'à mardi, avec un risque marqué d'inondations sur le sud du Massif-Central ⛈️🌧️⤵️https://t.co/2aIB7EcHnH — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) April 26, 2024

Des températures plus douces, un printemps humide

Il n’y a pas qu’une mauvaise nouvelle cependant. Les températures augmentent : “On repasse à des températures de saison avec une masse d’air qui se radoucit”, indique Patrick Galois. Malgré cette hausse de température, l’atmosphère reste chargée d’humidité, ce qui atténue un peu la hausse et rend le temps instable. Un printemps humide est ainsi à prévoir sur l’ensemble du territoire.

De l’espoir à l’horizon

Il est important de rappeler que tout n’est pas sombre et gris sur l’horizon. Les rafales de vent et les grêles ne seront présentes que par intermittence, avec l’apparition de quelques éclaircies. Les températures pourraient même atteindre les 20°C si le soleil daignait montrer son visage. “Pour donner des bonnes nouvelles, il faut quand même dire qu’il ne pleuvra pas en continu le week-end et qu’on peut attendre quelques éclaircies avec des températures jusqu’à 20°C lorsque le soleil pointe”, note avec humour Patrick Galois.