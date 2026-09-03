Les archives font entendre la diversité du rock cambodgien d’avant 1975

Le rock cambodgien d’avant 1975 ne doit pas être raconté uniquement depuis sa destruction. Il fut d’abord une scène vivante, urbaine et inventive, portée par des chanteuses, des chanteurs, des groupes et des orchestres. Les archives sonores et les travaux de transmission permettent aujourd’hui d’entendre cette créativité pour elle-même, tout en documentant la rupture provoquée par le régime khmer rouge.

En bref Phnom Penh abritait avant 1975 une scène musicale ouverte à de multiples influences et formations.

La collection Norodom Sihanouk réunit partitions, enregistrements, paroles manuscrites et traductions.

La transmission actuelle associe écoute d’archives, recherche et collaboration avec des musiciens cambodgiens.

Phnom Penh, carrefour musical

France Culture décrit la capitale des années 1960 et du début des années 1970 comme une ville ouverte aux influences extérieures. La programmation de son émission fait entendre des morceaux associés à Sinn Sisamouth, Pan Ron, Huoy Meas, Ros Sereysothea, Baksey Cham Krong, Drakkar et Yos Olarang. Cette liste révèle une pluralité de voix et de formations, non un seul son uniforme.

La USC Shoah Foundation replace cette effervescence après l’indépendance obtenue en 1953. Elle décrit un âge d’or du rock, de la soul et du jazz, et présente Phnom Penh comme un centre musical régional où des musiciens venaient chercher une reconnaissance. Ce tableau rejoint l’ouverture aux influences extérieures relevée par France Culture, sans réduire la scène à un genre unique.

Le choix musical de l’émission réunit une chanson de Norodom Sihanouk interprétée par l’Université royale des beaux-arts, des titres de chanteuses et chanteurs, des groupes comme Baksey Cham Krong et Drakkar, ainsi que des enregistrements d’orchestre. La rubrique Culture et patrimoine aborde cette histoire comme un travail de création, pas comme une simple curiosité rétro.

Des artistes, pas seulement des symboles

Les récits de mémoire mettent souvent Sinn Sisamouth au premier plan, mais les archives rappellent la richesse collective de la scène. La sélection de France Culture associe des chanteuses majeures à des groupes de rock et à des orchestres. La USC Shoah Foundation cite pour sa part Hong Samley comme membre fondateur et guitariste de Baksey Cham Krong, présenté comme le premier groupe de rock cambodgien. Elle mentionne aussi les chanteurs So Savoeun et Sinn Sethakol.

Nommer les artistes est essentiel. La formule générale de « rock perdu » peut effacer les différences de répertoire, de rôle et de trajectoire. Une transmission attentive donne accès aux œuvres, à leurs interprètes et à leur contexte avant d’aborder la violence historique.

Les archives royales élargissent le paysage

Une notice de recherche de Monash University étudie la musique dans la collection d’archives Norodom Sihanouk. Le fonds comprend des partitions, des enregistrements de performances, des paroles manuscrites, des traductions et d’autres documents. Le chercheur peut ainsi confronter plusieurs types de traces au lieu de dépendre d’un enregistrement isolé.

La notice distingue notamment des chansons sentimentales allant de la fin des années 1940 aux années 1960 et des compositions à dimension politique au début des années 1970. Elle situe ces documents au croisement de l’activité créative et du rôle politique de Norodom Sihanouk dans les années 1950, 1960 et au début des années 1970. Ce fonds rappelle que la vie musicale cambodgienne ne se résume pas au rock électrique.

1975, une rupture historique

Le 17 avril 1975 marque la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges. France Culture replace cet événement après plusieurs années de guérilla et décrit l’évacuation des villes par le Kampuchéa démocratique. La USC Shoah Foundation souligne que le régime cherchait à éliminer les influences occidentales, qu’il considérait les artistes comme une menace et que la plupart des musiciens furent tués.

Cette rupture explique la place prise par la mémoire dans les projets contemporains. Elle ne doit toutefois pas absorber tout le récit. Raconter chaque artiste uniquement comme une victime ferait disparaître son travail. Les morceaux recensés par France Culture, les supports de la collection Sihanouk et les musiciens nommés par la USC Shoah Foundation permettent de maintenir les créations au centre.

Transmettre par une pratique vivante

Le projet Garuda’s Song, décrit en 2018 par la USC Shoah Foundation, illustre une forme de transmission. Ses auteurs avaient étudié des musiques cambodgiennes d’avant, pendant et après le génocide, puis composé une œuvre faisant référence à la musique traditionnelle et à des classiques de l’âge d’or. Le projet associait piano, guitare électrique, voix et instruments cambodgiens.

La collaboration réunissait Hong Samley, So Savoeun et Sinn Sethakol. Cette participation apporte au projet autre chose qu’un matériau sonore ancien: des musiciens liés à cette histoire prennent part à son interprétation. La source annonçait une représentation au Cambodge l’année suivante, mais le paquet scellé ne documente pas sa réalisation. L’article s’en tient donc au projet tel qu’il était présenté en 2018.

Écouter avec une méthode critique

Les trois sources n’ont pas la même fonction. L’émission radiophonique construit un parcours d’écoute à partir de titres et d’archives. La notice universitaire décrit la composition et l’intérêt scientifique d’un fonds. Le récit de la USC Shoah Foundation présente une démarche commémorative menée avec des musiciens. Les rapprocher éclaire la transmission, mais ne transforme pas leurs sélections en inventaire complet de la scène cambodgienne.

Une date approximative signalée par une émission doit rester approximative. Un projet annoncé ne doit pas être présenté comme réalisé sans preuve ultérieure. Un fonds consacré à Norodom Sihanouk ne représente pas à lui seul toute la production musicale du pays. Ces limites sont aussi importantes que les informations positives: elles empêchent une histoire culturelle de devenir un récit trop lisse.

Sources et méthode

Le panorama sonore et la chronologie reposent sur l’émission de France Culture « 1960-1975: Phnom Penh avant la nuit ». La collaboration avec des musiciens est documentée par la USC Shoah Foundation. La diversité des supports archivistiques est étayée par la notice de Monash University. Aucun destin individuel absent de ces trois sources n’est affirmé.