Le lidar dessine la trame urbaine de Mahendraparvata

Présenter Mahendraparvata comme une cité perdue soudainement sortie de la jungle est séduisant, mais trompeur. Les archéologues connaissaient déjà des temples et des inscriptions sur le plateau de Phnom Kulen. Ce que le lidar a changé, c’est l’échelle de lecture. Pour la première fois, des traces dispersées ont pu être replacées dans un tissu urbain cohérent.

En bref Le lidar a relié des temples et aménagements connus dans un réseau urbain étendu datant du neuvième siècle.

Les campagnes aériennes ont été complétées par des relevés, des fouilles et des datations au sol.

La population, la chronologie fine de certains ouvrages et plusieurs fonctions restent encore à préciser.

Ce que mesure réellement le lidar

Le lidar aéroporté envoie des impulsions laser vers le sol et mesure leur retour. Une partie de ces impulsions traverse les ouvertures du couvert végétal. Après traitement, les chercheurs peuvent retirer numériquement une grande partie de la végétation et produire un modèle très précis du relief. Ce modèle ne voit pas sous la terre et ne remplace pas une fouille. Il fait apparaître de faibles variations de hauteur que la forêt masque à l’œil nu.

À Phnom Kulen, ces microreliefs dessinent des levées de terre, des voies, des enceintes, des bassins, des canaux et des emplacements bâtis. L’intérêt majeur ne tient donc pas à un monument spectaculaire, mais aux relations entre les structures. Des éléments déjà recensés se révèlent connectés par une organisation plus vaste.

Le levé de 2012 a offert une couverture rapide d’un terrain difficile d’accès. Les cartes ont ensuite guidé les vérifications au sol. Cette étape reste indispensable: une forme détectée à distance doit être observée, décrite et, lorsque le contexte le permet, datée par d’autres méthodes.

Une capitale ancienne définie par son réseau

L’étude publiée dans Antiquity décrit Mahendraparvata comme une capitale de la période angkorienne ancienne. Le plateau est associé au règne de Jayavarman II et à la formation du pouvoir qui précède le développement d’Angkor dans la plaine. Les données montrent un réseau urbain étendu, structuré par des axes et par des aménagements hydrauliques.

Le mot ville doit toutefois être manié avec précision. Le lidar révèle une trame d’occupation et d’infrastructures, pas des rues bordées de maisons conservées comme dans une ville moderne. Les matériaux périssables ont disparu, tandis que les terrassements et les ouvrages en terre laissent une empreinte durable. La densité de population, la chronologie exacte des quartiers et la fonction de chaque forme demandent des preuves complémentaires.

Le travail scientifique a également permis de relier des temples connus à des éléments jusqu’alors non documentés. Il ne s’agit pas d’une ville trouvée en une journée, mais d’une nouvelle carte qui réorganise des décennies d’observations et ouvre des sites à l’étude de terrain.

L’eau et le paysage au cœur de la recherche

Les bassins, digues et canaux observés montrent que l’eau occupait une place importante dans l’aménagement du plateau. Le relief de Phnom Kulen impose pourtant des contraintes différentes de celles de la plaine d’Angkor. Comprendre comment l’eau était captée, distribuée ou retenue aide à étudier la durée de l’occupation et les choix des bâtisseurs.

Une recherche publiée dans PLOS ONE examine l’impact environnemental associé à Mahendraparvata. Les auteurs croisent données archéologiques et analyses du paysage pour étudier les transformations anciennes. Déboisement, érosion et modification des écoulements sont des pistes de travail, mais elles ne doivent pas être converties en récit simpliste d’un effondrement causé par un seul facteur.

Une ville évolue avec ses ressources, ses institutions et ses réseaux régionaux. L’environnement peut contraindre cette évolution sans en être l’unique moteur. Les chercheurs distinguent donc les traces mesurées, les datations disponibles et les hypothèses sur l’abandon ou la réorganisation du site.

Pourquoi le récit de la cité perdue pose problème

Le vocabulaire de la découverte efface facilement les savoirs locaux et les recherches antérieures. Phnom Kulen est un lieu sacré et habité, connu des communautés, des religieux et des spécialistes. Les temples visibles n’avaient pas disparu de toutes les mémoires. La nouveauté scientifique réside dans la possibilité de cartographier un ensemble urbain sous couvert forestier avec une précision jusque-là impossible.

Le sensationnalisme crée aussi une fausse certitude. Une image de relief très détaillée peut donner l’impression que tout est compris. En réalité, chaque alignement soulève des questions: de quelle période date-t-il, quelle fonction avait-il, a-t-il été utilisé longtemps, et comment se raccordait-il aux autres éléments?

Ce que l’on peut affirmer, et ce qui reste ouvert

Les études convergent sur plusieurs points. Le plateau porte les traces d’une organisation urbaine étendue. Des infrastructures relient des monuments et des zones d’occupation. Le paysage a été profondément aménagé. Le lidar a rendu cette organisation visible et mesurable, puis les campagnes au sol ont contrôlé une partie des observations.

Restent ouvertes la chronologie fine de nombreux aménagements, l’estimation de la population et les causes exactes des changements d’occupation. Ces incertitudes ne diminuent pas la découverte. Elles montrent au contraire ce qu’est un résultat archéologique solide: une avancée qui précise le cadre et rend de nouvelles questions testables.

L’étude d’Antiquity précise que les campagnes lidar de 2012 et 2015 ont été confrontées à des relevés et à des fouilles au sol. Le site est ainsi défini par un faisceau d’indices: microreliefs, temples, palais royal, datations et organisation des voies. Cette convergence est plus probante qu’une image aérienne isolée.

La rubrique Culture et patrimoine présente d’autres recherches sur l’histoire et les paysages cambodgiens. Consultez la rubrique associée.

Note de méthode

Ce dossier distingue les éléments cartographiés, les interprétations publiées et les hypothèses environnementales. Il ne reprend ni images anciennes ni affirmation d’une cité intacte découverte sous la forêt.

Sources