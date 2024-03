Un superordinateur trouve le moyen de rendre le diamant 30% plus résistant

Des scientifiques américains et suédois ont découvert une méthode pour modifier la structure moléculaire du diamant, lui permettant de devenir jusqu'à 30% plus résistant sous certaines conditions de température et de pression. Quelles sont les applications potentielles de cette découverte?

Tl;dr Des chercheurs étudient une manière de rendre le diamant encore plus résistant.

Ils utilisent le superordinateur Frontier pour simuler des expériences de dynamique moléculaire.

Leur objectif est d’atteindre la configuration moléculaire “BC8”, rendant les atomes de carbone plus proches.

Les tentatives ont jusqu’à présent échoué, en raison d’une pression et d’une température extrêmes nécessaires.

La quête de la superdensité du diamant

Le diamant, matériau le plus solide de notre planète, pourrait être rendu encore plus résistant. Une équipe de chercheurs a en effet entrepris de mettre théorie en pratique à l’aide du superordinateur le plus rapide du monde : le Frontier.

Le rôle du superordinateur Frontier

Grâce à la puissance de cette merveille technologique située dans le laboratoire national d’Oak Ridge, les scientifiques ont pu mener des expériences de dynamique moléculaire. Explorant les conditions dans lesquelles les atomes de carbone peuvent atteindre une configuration moléculaire spécifique, dite “BC8”.

Les défis de la configuration “BC8”

“Cette phase cubique à huit atomes centrée sur le corps (BC8) est la plus condensée d’un matériau”, affirme Science Alert. En d’autres termes, c’est là que les atomes sont les plus proches les uns des autres, renforçant donc leurs liaisons. Aucune tentative jusqu’à présent n’a réussi à atteindre cette configuration pour le carbone.

De nouvelles perspectives pour le diamant

Les chercheurs de l’université de Floride du Sud, dirigés par le physicien Kien Nguyen Cong, ont découvert grâce aux simulations sur Frontier que l’atteinte de la configuration BC8 nécessitait des conditions drastiques de haute pression et de haute température, expliquant les échecs précédents.

Dorénavant, ces scientifiques espèrent que la National Ignition Facility, qui peut déployer la puissance de 192 lasers, permettra d’intensifier la résistance du diamant. Avec comme objectif ultime “de rendre le diamant superdense dans des conditions ambiantes”.

Ainsi, l’étude du diamant, ce matériau aux propriétés fascinantes, ne cesse de nous étonner et de nous faire envisager des applications toujours plus audacieuses.