Décès de Donald Sutherland, icône des “Douze Salopards” ou “Hunger Games”

Le comédien canadien Donald Sutherland, connu pour ses rôles dans "Les Douze Salopards", "M.A.S.H", la série "Dirty Sexy Money" et la saga "Hunger Games", nous a quittés à l'âge de 88 ans, selon une annonce faite par son fils jeudi. Vous souvenez-vous de sa performance dans ces films ?

Une figure emblématique du cinéma s’est éteinte. Jeudi dernier, Kiefer Sutherland, fils de l’illustre acteur Donald Sutherland, a annoncé le décès de son père à l’âge de 88 ans.

“C’est avec le coeur lourd que je vous annonce le décès de mon père”, dit-il en rappelant la place importante qu’a occupé son père dans l’histoire du cinéma.

La longue carrière de Donald Sutherland, qui a duré plus de 60 ans, témoigne de sa remarquable contribution à l’industrie du cinéma. Véritable “caméléon”, il a marqué le cinéma avec sa capacité à incarner une variété de personnages – des grands méchants, des antihéros, jusqu’aux personnages romantiques.

L’acteur canadien a laissé une empreinte indélébile dans le monde du cinéma et a été couronné notamment de deux Golden Globes et d’un Emmy Award. En 2017, sa carrière prolifique fut récompensée par un Oscar d’honneur.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024