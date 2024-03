Attention: Risques d’insuffisance rénale liés à certains produits capillaires lissants

La présence d'un composant spécifique dans différentes formulations de produits capillaires, en particulier les lissants, est liée à l'apparition d'insuffisances rénales aiguës, d'après une étude récente. Les chercheurs demandent alors leur retrait du marché.

Tl;dr Les produits capillaires à base d’acide glyoxylique peuvent causer des insuffisances rénales.

Le cas d’une femme de 26 ans a déclenché l’étude scientifique.

Les chercheurs recommandent l’évitement de ces produits.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire a été alertée.

Un danger caché dans les produits coiffants

Une nouvelle étude, publiée cette semaine par le New England Journal of Medicine et repérée par Medscape, révèle une menace insoupçonnée dans notre routine de soins capillaires. Il s’agit de l’acide glyoxylique, un composant trouvé dans une gamme variée de produits cosmétiques, y compris les shampoings, les lotions capillaires et les produits de lissage.

L’acide glyoxylique, un risque pour la santé rénale

Selon le rapport, l’utilisation de produits contenant de l’acide glyoxylique pourrait être liée à un risque d’insuffisance rénale aiguë. Cette situation serait due à une accumulation de cristaux d’oxalate de calcium dans les reins.

Ce composant, introduit comme alternative au formaldéhyde, un irritant potentiellement cancérigène, semble être potentiellement dangereux lorsqu’il est en contact avec le cuir chevelu.

Le déclencheur de l’enquête : un cas inquiétant

L’étude a été déclenchée par le cas d’une jeune Française de 26 ans, sans antécédents de santé, qui a subi trois épisodes consécutifs de lésions rénales aiguës en moins d’un an, suite à l’usage de ces produits lors d’un lissage capillaire en salon.

Les chercheurs français ont mené des tests sur des souris et ont corroboré que “une simple crème de lissage appliquée était suivie du développement d’une insuffisance rénale aiguë sévère”.

Appel à une action urgente

Face à cette découverte, les chercheurs exhortent les consommateurs à éviter l’utilisation de ces produits et appellent à leur retrait du marché. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a été informée de la situation.

Enfin, ils mettent en garde contre la sous-diagnostic des problèmes rénaux et rappellent que des symptômes tels que l’irritation du cuir chevelu, les nausées et les vomissements devraient alerter les patients.