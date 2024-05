Altarea propose des prêts immobiliers à 1,5% : un coup de pouce pour les acheteurs

En collaboration avec des banques, le promoteur va lancer une offre spéciale pour les primo-accédants, comportant des prêts bonifiés sur 1500 lots d'ici fin d'année. Cette offre suscitera-t-elle l'intérêt des futurs acheteurs ?

Tl;dr Altarea lance une offre de logements pour primo-accédants.

L’objectif est de lancer 1.500 lots d’ici la fin de l’année.

La méthode comprend des taux d’intérêt bonifiés et des frais de notaire à la charge du promoteur.

Altarea ne prévoit pas de plan de sauvegarde de l’emploi.

Altarea veut dynamiser le marché immobilier pour les primo-accédants

Le marché de l’immobilier en France fait face à des défis majeurs, notamment la hausse des taux d’intérêt qui limite l’accès à l’achat.

Face à ce constat, Altarea, le deuxième promoteur immobilier du pays, a décidé de prendre les devants. Le groupe a annoncé le lancement d’une offre de logements destinée principalement aux primo-accédants, notamment les jeunes et les locataires.

Lever les entraves à l’achat de logements

Selon le groupe, cet ensemble de mesures vise à faciliter l’accession à la propriété. Altarea propose de lever les différents freins qui limitent l’achat de logements, notamment le prix, le besoin d’un apport initial et les coûts de crédit excessifs.

Le promoteur s’engage à offrir aux acquéreurs des emprunts à taux d’intérêt bonifiés, sans dépôt de garantie ni apport initial. De plus, “les frais de notaire seront à la charge du promoteur et les mensualités égaleront, voire dépasseront, le prix d’un simple loyer” précise le groupe.

Créer un modèle rentable

Pour compenser ces mesures, Altarea prévoit une limitation stricte de ses coûts de fonctionnement et de sa marge de promotion. De plus, la société envisage une optimisation de la conception des immeubles, en éliminant les mètres carrés inutiles.

Elle compte également sur des taux d’intérêt entre 1,5 et 2%, assurances comprises, grâce à des partenariats avec des banques et le nouveau prêt à taux zéro (PTZ) recentré sur les zones en tension et l’habitat collectif.

Une adaptation nécessaire à la crise immobilière

Le président du groupe, Alain Tavarella, assure que ces stratégies ne sont pas un signe de faiblesse financière. Au contraire, elles répondent à la crise actuelle de l’immobilier neuf, entre la hausse des coûts de construction et la baisse de la demande.

Altarea n’envisage pas de recourir au plan de sauvegarde de l’emploi, à l’instar de son concurrent Nexity. Toutefois, le groupe prévoit de diversifier son modèle d’affaires en investissant davantage dans le secteur logistique, les énergies renouvelables et les centres de données.