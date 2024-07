Yvelines : Exposition d’un dinosaure record aux enchères dans un château

Découvert en 2018 aux Etats-Unis dans le Wyoming, le squelette baptisé "Vulcain" a fait une entrée fracassante dans le monde de la paléontologie. Qu'allez-vous découvrir de plus sur ce spécimen intrigant ?

TL;DR Un fossile d’apatosaure nommé “Vulcain” sera exposé à Dampierre-en-Yvelines puis vendu aux enchères.

Le spécimen, le plus grand dinosaure jamais mis aux enchères, est estimé entre 3 et 5 millions d’euros.

Le squelette présente une valeur scientifique considérable, le futur propriétaire devra permettre aux paléontologues d’y accéder.

“Vulcain”, un fossile de dinosaure d’une valeur inestimable, fait son entrée grandiose dans le château de Dampierre-en-Yvelines. Il tiendra l’affiche du 13 juillet 2024 au 16 novembre de la même année, date à laquelle il sera mis aux enchères.

Une découverte remarquable

Vulcain, c’est le nom de cette impressionnante découverte, un fossile d’apatosaure de plus de 20 mètres de long. Composé de 75 à 80% de ses os d’origine, il est l’exemplaire le plus imposant jamais présenté aux enchères. Sa valeur est estimée entre 3 et 5 millions d’euros.

Cet herbivore paisible, étendu de toute sa grandeur dans l’orangerie du domaine yvelinois, pèse 20 tonnes. «Le plus gentil et le plus grand des dinosaures» selon Olivier Collin du Bocage, commissaire-priseur à Drouot.

Un voyage depuis le Wyoming

En 2018, ce fosille a été mis au jour dans le Wyoming, aux États-Unis. Un endroit où la loi autorise les particuliers à acquérir des concessions avec l’espoir d’y trouver des os préhistoriques. Ainsi, grâce à une opération de fouille financée par un investisseur français, le spécimen a été transporté en France pour y être restauré.

L’entreprise Paleomoove Laboratory a passé deux ans à travailler sur le fossile. «On a reçu des grands blocs de roches plâtrées, certains de plus d’une tonne», témoigne Nicolas Tourment, fondateur de l’entreprise.

Une valeur scientifique inestimable

Le fossile n’est pas simplement un élément de décoration. En effet, Eric Mickeler, spécialiste en paléontologie, y voit une valeur scientifique considérable. Il témoigne que Vulcain possède des caractéristiques uniques parmi les apatosaures connus. D’ailleurs, le futur propriétaire devra permettre aux paléontologues d’y accéder pour études.

Il est tacitement compris que le fossile pourrait intéresser d’éventuels acquéreurs aux quatre coins du monde. Ainsi, le commissaire-priseur planifie de démarcher «les donateurs, les mécènes, les fondations et les collectionneurs à Dubaï, en Chine et ailleurs».

Le gage est donc lancé pour que Vulcain trouve un nouvel habitat après son exposition. Trônant majestueusement dans le château de Dampierre-en-Yvelines, il pourrait déjà faire l’objet de convoitises, notamment de la part d’institutions culturelles françaises désireuses de l’intégrer dans leur collection.