Woodkid reproche encore une fois l’usage de sa musique par Trump pour sa campagne

"Run Boy Run", une production du Français Woodkid, prône l'expression libre de son identité sexuelle, ce qui contrastait fortement avec la politique de l'ancien président américain.

Composée par le musicien français Woodkid, la chanson “Run Boy Run” suscite la controverse. En effet, cette oeuvre, qui tient à cœur de l’artiste en tant qu’hymne LGBT+, a été reprise sans son consentement pour soutenir une campagne politique qui ne partage pas ses valeurs.

C’est avec indignation que l’artiste a réagit sur son compte X (ex-Twitter) à l’utilisation persistante de sa chanson dans le clip de campagne de Donald Trump. « Une nouvelle fois, je n’ai jamais autorisé l’utilisation de ma musique pour ce clip […] », affirme-t-il.

A l’épreuve de telle incongruité, Woodkid ne peut s’empêcher de noter l’ironie de la situation. Cette reprise par un candidat conservateur est en totale contradiction avec les valeurs d’amour et d’acceptation véhiculées par le titre.

Once again, I never gave permission for the use of my music on that @realDonaldTrump film.

Run Boy Run is a LGBT+ anthem wrote by me, a proud LGBT+ musician. How ironic.

Please react and don’t be complicit @UMusicFrance

— WOODKID (@Woodkid) August 6, 2024