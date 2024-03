Wifi : c’est quoi exactement, et comment ça marche ?

Si on utilise tous et toutes le Wifi, savons-nous vraiment ce qu'il signifie, et comment il fonctionne pour nous être si utile ?

Tl;dr Le WiFi est un protocole de réseau sans fil permettant l’accès à Internet.

Ce protocole est basé sur les normes IEEE 802.11.

Le WiFi a évolué pour fournir des vitesses de connexion plus rapides.

Le nom “WiFi” ne signifie pas “fidélité sans fil”, c’est une marque commerciale.

Comprendre le WiFi : Une technologie sans fil omniprésente

Des milliards d’appareils compatibles WiFi sont expédiés chaque année dans le monde. Néanmoins, peu d’entre nous comprennent vraiment ce qu’est le WiFi et comment il fonctionne. Il ne s’agit pas simplement de “fidélité sans fil”, mais je m’égare. Penchons-nous sur cette technologie omniprésente.

Origine du WiFi : une évolution des normes IEEE 802.11

Le WiFi est un ensemble de protocoles de réseaux sans fil, basé sur les normes IEEE 802.11. Ces normes, élaborées par l’Institute of Electrical and Electronics Engineers, sont au cœur des connexions web sans fil modernes.

Le premier protocole WiFi a vu le jour en 1997, avec des vitesses de liaison pouvant atteindre 2 Mbit/s. Depuis, chaque nouvelle version de WiFi offre des vitesses toujours plus rapides, avec WiFi 6, la dernière génération, atteignant un débit fulgurant de 9608 Mbit/s.

Le mythe de la “fidélité sans fil” : éclaircissement sur le nom WiFi

Fait intéressant ou surprenant, le WiFi n’a pas une réelle signification. Souvent mal interprété comme signifiant “Wireless Fidelity” ou “fidélité sans fil”, il ne s’agit en réalité que d’une marque commerciale.

L’agence de conseil Interbrand, qui compte plus de 45 ans d’expérience dans le domaine des marques, a été embauchée pour trouver un nom plus attrayant que IEEE 802.11b Direct Sequence. C’est ainsi qu’est né le terme “WiFi”, qui domine aujourd’hui le monde du sans fil.

Pour comprendre comment fonctionne le WiFi, imaginez le fonctionnement d’une radio. Les réseaux WiFi transmettent les données dans les airs sous forme d’ondes radio, à des fréquences spécifiques de 2.4 ou 5.8 gigahertz.

Ces ondes sont captées par des routeurs sans fil, qui les convertissent en données avant de les envoyer vers l’appareil qui a initié la demande de connexion. Cependant, la présence d’autres dispositifs électroniques, tels que les micro-ondes ou les téléphones sans fil, peut perturber les signaux WiFi.

Ainsi, même si l’histoire et la signification exacte du terme “WiFi” peuvent être sources de confusion, une chose est claire : le WiFi a révolutionné notre façon d’accéder à Internet et continuera d’évoluer pour nous offrir des vitesses de connexion toujours plus impressionnantes.