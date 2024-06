Voyager 1 refuse d’abandonner et fonctionne à nouveau correctement

En moins d'un mois, les ingénieurs de la NASA ont réussi à distance à rétablir le contact avec la sonde spatiale en orbite depuis près de 50 ans!

Il n’y a pas si longtemps, le deuil de Voyager 1, une sonde spatiale perdue dans l’immensité cosmique, semblait presque inéluctable. Évoquée comme une « course contre la montre pour sauver la sonde spatiale la plus éloignée de l’humanité », la situation paraissait, sans nul doute, critique.

Cependant, déclinant la défaite, les ingénieurs de cette mission ont accompli un exploit admirable. Parvenant à identifier le dysfonctionnement de l’un des trois ordinateurs de bord, ils ont réussi à renouer le contact avec la sonde. Ainsi, Voyager 1 a pu transmettre des informations précieuses sur son « état de santé ».

C’est le 19 mai que la deuxième phase de ce processus de réparation minutieux a été mise en œuvre. La transmission d’une commande au vaisseau spatial l’amenant à renvoyer des données scientifiques a été couronnée de succès.

Is it cold in interstellar space? Yes.

It's a few degrees above absolute zero out here, but our Radioisotope Thermoelectric Generators (RTGs) provide both power AND heat. That, plus some blankets and heaters, and our insides parts are just above freezing. -V2 pic.twitter.com/Sreq8MY3O3

— NASA Voyager (@NASAVoyager) June 6, 2024