Votre machine à laver est-elle en train de vous rendre malade?

Découvrez comment votre machine à laver peut vous donner 5 types d'infections et comment vous protéger efficacement !

Tl;dr Les machines à laver peuvent être une source de bactéries et de champignons nuisibles.

Les environnements chauds et humides encouragent la croissance microbienne.

Le nettoyage régulier de la machine à laver peut prévenir les infections.

Les machines à laver: un potentiel nid à microbes

Incontournable pour la propreté de nos vêtements, la machine à laver présente néanmoins un risque souvent ignoré : elle peut se transformer en foyer de bactéries et de champignons nuisibles à la santé.

La raison? Son environnement interne chaud et humide, particulièrement dans les modèles à chargement frontal, favorise la prolifération microbienne.

Les conditions propices au développement microbien

Les machines à laver, surtout celles à chargement frontal, sont souvent hermétiquement fermées et retiennent l’humidité. Cela crée un environnement idéal pour la croissance de bactéries et de champignons, notamment sur les joints, les caoutchoucs d’étanchéité et les tiroirs à détergent.

En outre, les résidus de détergent, d’adoucissant et de saletés provenant des vêtements s’accumulent à l’intérieur de la machine au fil du temps. Non seulement ces résidus réduisent l’efficacité de nettoyage, mais ils peuvent aussi favoriser la croissance bactérienne et fongique.

Les infections associées aux machines à laver

Ces microbes peuvent survivre dans des environnements humides et potentiellement causer des infections s’ils entrent en contact avec la peau ou les voies respiratoires. Voici cinq infections courantes associées aux machines à laver, ainsi que des conseils pour vous aider à rester en sécurité:

E. coli: Les bactéries E. coli peuvent se propager à partir de vêtements contaminés à d’autres vêtements, causant potentiellement des infections gastro-intestinales.

Staphylocoque: Les bactéries staphylocoques peuvent survivre dans des environnements chauds et humides comme les machines à laver et peuvent causer des infections de la peau ou d’autres maladies.

Pseudomonas: Pseudomonas aeruginosa, une bactérie commune dans l’eau et le sol, peut entraîner des éruptions cutanées et des infections de l’oreille.

Infections fongiques: Les champignons comme Candida et le moule peuvent se développer dans les parties humides de la machine, surtout dans les machines à chargement frontal.

Mycobactéries: Les mycobactéries non tuberculeuses (NTM) sont des bactéries résistantes qui peuvent survivre dans les machines à laver et causer des infections de la peau ou des voies respiratoires.

Préserver une machine à laver saine

Il est donc essentiel d’entretenir régulièrement votre machine à laver pour prévenir ces infections.

De simples gestes comme laisser la porte de la machine ouverte après utilisation pour sécher l’intérieur, nettoyer régulièrement les joints en caoutchouc, utiliser un nettoyant spécifique pour machine à laver ou encore faire un cycle mensuel à l’eau chaude et au vinaigre peuvent faire la différence. Ainsi, vous vous assurez que votre linge est non seulement propre, mais aussi véritablement sain.