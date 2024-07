Vitamine B6: Un composé naturel boosteur de mémoire découvert

Des chercheurs ont découvert une méthode pour booster les niveaux de vitamine B6, essentielle pour le bon fonctionnement de nos systèmes neurologique et immunitaire. Imaginez-vous les bénéfices pour notre santé ?

TL;DR Des chercheurs augmentent la vitamine B6 grâce à un inhibiteur naturel.

La vitamine B6 régule les hormones du bonheur et la concentration.

L’inhibiteur, 7,8-dihydroxyflavone, améliore la cognition et la mémoire.

Une avancée prometteuse dans le traitement des troubles mentaux

Une équipe de chercheurs de l’Université de Würzburg en Allemagne fait la une des journaux scientifiques. Ils ont mis au point une méthode pour augmenter la quantité de vitamine B6 dans l’organisme, grâce à l’intervention d’un inhibiteur naturel. L’objectif ? Améliorer le traitement de certaines maladies mentales.

Les propriétés bénéfiques de la vitamine B6

La vitamine B6, partie intégrante du groupe des vitamines B, est essentielle pour la synthèse des hormones, la régulation hormonale et le métabolisme du glucose. Son rôle est particulièrement important dans la production de deux neurotransmetteurs, communément appelés les “hormones du bonheur”: la sérotonine et la dopamine.

Ces dernières jouent un rôle clé dans la régulation de l’humeur, la mémoire, la motivation, ou encore le fonctionnement cérébral. “La vitamine B6 favorise le bien-être neurologique en aidant à la création de GABA, qui atténue la surstimulation des neurones, contribuant ainsi à réduire le stress et à améliorer la concentration et la mémoire”, souligne l’étude.

Une piste de traitement innovante

L’originalité de la découverte réside dans l’usage d’une substance naturelle pour augmenter les niveaux de vitamine B6 : la 7,8-dihydroxyflavone. Selon l’Université de Würzburg, cette substance permet d’inhiber une enzyme responsable de la dégradation de la vitamine B6. Ainsi, elle maintient ou augmente cette dernière dans les cellules nerveuses impliquées dans les processus d’apprentissage et de mémoire.

La 7,8-dihydroxyflavone, un inhibiteur naturel efficace

La 7,8-dihydroxyflavone a déjà été identifiée dans de nombreux travaux de recherche comme une substance bioactive capable d’améliorer la cognition et la mémorisation, notamment dans le cadre de modèles expérimentaux de maladies mentales. Son fonctionnement est semblable à celui du facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), vital pour la santé cérébrale, la cognition et la plasticité neuronale.

Grâce à cette nouvelle étude, on comprend maintenant que cette substance est également un inhibiteur efficace de la pyridoxal phosphatase, l’enzyme dégradant la vitamine B6. Par conséquent, la 7,8-dihydroxyflavone pourrait avoir un impact significatif sur les niveaux et le fonctionnement des neurotransmetteurs et contribuer à soulager les symptômes des maladies mentales.