Vincent Lagaf va faire son retour télé avec le “Bigdil”

L'animateur Vincent Lagaf' va relancer "Le Bigdil", un jeu emblématique diffusé sur TF1 de 1998 à 2004. Une belle nouvelle pour les nostalgiques. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce jeu ?

Tl;dr Le jeu “Le Bigdil” revient 20 ans après sa dernière diffusion.

L’émission sera de nouveau animée par Vincent Lagaf’ sur RMC Story.

Le format sera en “prime time”, contrairement au créneau quotidien précédent.

Ce retour s’inscrit dans une tendance à la nostalgie des chaînes télévisées.

“Le Bigdil” fait son grand retour

Bill l’extra-terrestre bleu aux grands yeux jaunes est de retour sur le petit écran, deux décennies après sa dernière apparition. “Le Bigdil“, ce jeu culte qui a captivé l’audience de TF1 de 1998 à 2004, reviendra sur RMC Story en 2025, encore sous le contrôle de l’animateur incorrigible Vincent Lagaf’, a révélé la chaîne ce lundi 3 juin.

Un nouveau format adapté à notre époque

“Après plus de 20 ans d’absence”, le duo prendra les ondes pour de “nouveaux épisodes”, a déclaré RMC Story dans un communiqué.

Contrairement au format original diffusé quotidiennement en pré-soirée sur TF1, cette nouvelle approche sera lancée en “prime time”, a précisé Vincent Lagaf’ à Télé-Loisirs, évoquant les contraintes d’aujourd’hui. « Il faut en enregistrer cinq ou six par jour », a-t-il ajouté, soulignant qu’« en prime time, on a plus de temps pour déconner ».

Restant fidèle à l’esprit d’origine

Le jeu, inspiré d’un modèle américain, propose toujours diverses épreuves aux candidats qui peuvent remettre leurs gains en jeu.

« On ne va pas changer une virgule par rapport à la première saison…» a promis Vincent Lagaf’, tout en laissant entendre une possibilité de changements concernant les “Gafettes”, ces jeunes femmes qui l’assistaient sur le plateau. « Le monde a changé, les mentalités ont changé » a-t-il noté.

Un retour anticipé par le public

L’appétence actuelle du public pour “Le Bigdil” a été testée par RMC Story lors d’une soirée spéciale en décembre. Grâce à cette soirée, la chaîne a pu enregistrer son record d’audience sur les 25-49 ans.

Le tournage des nouveaux épisodes aura « lieu cet autonome » en présence du public, a précisé la chaîne. Ce retour s’inscrit dans une vague de nostalgie télévisuelle, à l’image de M6, qui a récemment relancé “Le juste prix”.