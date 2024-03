Vilebrequin monte à bord de Top Gear France 2024

Top Gear France revient en force en 2024 sur RMC Découverte, portée par une équipe de taille : Sylvain Lévy et Pierre Chabrier, du Vilebrequin. Quelles surprises nous réservent-ils pour cette nouvelle saison ?

Tl;dr Top Gear France revient pour une 9e saison avec Vilebrequin.

Trois segments par épisode, incluant le “BBQ Challenge”.

De nombreux invités de la télévision, de l’internet et du sport automobile.

L’émission débute ce vendredi 15 mars sur RMC Découverte.

Top Gear France : nouvelle saison, nouveau casting rutilant

Aux adeptes des risques contrôlés et des volants chaleureux, une nouvelle intuition : Top Gear France est de retour pour une saison 9 survoltée! L’émission phare de RMC Découverte a démarré un nouveau tour ce vendredi 15 mars à 21h10. Et après deux ans d’absence, le programme retrouve la route avec un moteur de prestige. Abandonné par Philippe Lellouche, il s’est trouvé une nouvelle direction, inspirée par le duo flamboyant de Vilebrequin.

Le charme français impeccable de Top Gear

L’essence de la mythique émission britannique est conservée, avec son goût pour les défis excitants et les voitures emblématiques. Chaque épisode propose trois segments: un thème (rallye, road trip… et autres), un “test de bolide” et le “BBQ Challenge”. C’est dans ce challenge que les célébrités, autour d’un barbecue et au volant d’une Dacia Logan survitaminée, feront grincer des dents sur un circuit parisien.

Une brochette d’invités pour égayer la route

La saison 9 réserve son bouquet de surprises : une avalanche d’invités issus de la télé, d’internet et du sport automobile. Ainsi, on retrouvera Natoo, Camille Combal, Eric Judor, Etienne Carbonnier… sans oublier Mercotte du Meilleur Pâtissier, ou encore le pilote iconique Sébastien Loeb. Le rire sera aussi présent avec Vincent Piguet, et bien d’autres.

Un programme pour tous les goûts

Que l’on soit un passionné de la mécanique, un amateur de défis ou simplement à la recherche d’un divertissement de qualité, Top Gear France 2024 semble convenir à tous les palais. Avec Vilebrequin aux commandes, tous les voyants sont au vert pour une course endiablée pleine de surprises.

Préparez-vous à découvrir un spectacle truffé de sensations fortes et de rires. Attachez vos ceintures, l’accélération est enclenchée!