Viktor Orban rend une visite surprise au président chinois Xi Jinping

Le Premier ministre hongrois poursuit son tour diplomatique de "mission de paix", après ses arrêts à Kiev et Pékin. Le leader chinois, quant à lui, souligne l'importance d'établir les bases pour un dialogue entre Kiev et Moscou. Quelle sera la prochaine étape de cette mission de paix ?

Lundi 8 juillet, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, s’est rendu à Pékin pour une rencontre très attendue avec le président chinois, Xi Jinping. Il décrit cette visite comme une part de sa “mission de paix”.

Viktor Orban, dont le pays exerce pour six mois la présidence de l’Union européenne, se distingue par son soutien à la Russie, au grand dam de ses partenaires européens.

La position d’Orban en fait le seul dirigeant de l’UE à demeurer proche du Kremlin, suscitant des tensions avec les autres membres de l’Union qui soutiennent fermement l’Ukraine. En effet, ces derniers ont rompu leurs liens avec la Russie suite à son invasion de l’Ukraine en février 2022.

#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 8, 2024