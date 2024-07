Victoire pour la droite dure au Royaume-Uni : Nigel Farage fait son entrée au Parlement

Pour la première fois, Reform UK, le mouvement anti-immigration de Nigel Farage, réussit à faire élire plusieurs de ses membres au parlement britannique.

Après plusieurs tentatives, la figure clé de la droite dure britannique, Nigel Farage, finit par goûter au succès.

Il conquiert enfin un siège de député à son huitième coup, grâce à son parti anti-immigration, le Reform UK. Ce dernier voit également plusieurs de ses membres élus au Parlement pour la première fois.

Le Reform UK, parti dont Farage a pris les rênes le mois dernier, n’a pas manqué de perturber les élections législatives de jeudi. Dans nombre de circonscriptions, il est parvenu à se hisser en deuxième position derrière les travaillistes, devançant souvent les conservateurs.

Après l’annonce retentissante de sa victoire à Clacton-on-Sea, une station balnéaire à l’est de Londres, Farage s’est exprimé avec audace : “C’est le premier pas de quelque chose qui va tous vous abasourdir”. Avec une ambition affichée, il aspire à “construire un mouvement national massif” pour les élections de 2029.

🇺🇸 Donald Trump has congratulated his old friend Nigel Farage for his win in Clacton overnight, after the Reform UK leader became an MP for the first time on his eighth attempt.

“Nigel is a man who truly loves his country.” pic.twitter.com/Fvqjk9SV9V

— The Telegraph (@Telegraph) July 5, 2024