“Vice-Versa 2” devient le 5ème dessin animé le plus lucratif de l’histoire

"Vice-Versa 2", la suite tant attendue du premier film sorti en 2015, s'est hissée ce week-end au rang du cinquième film d'animation le plus rentable jamais réalisé. Quel sera son prochain record ?

TL;DR “Vice-Versa 2” rejoint le top 5 des films d’animation les plus rentables.

Il a accumulé 1,22 milliard de dollars à l’échelle mondiale.

Le film explore de nouvelles émotions confrontées pendant la puberté.

«Vice-Versa 2» bat des records

Après seulement un mois d’exploitation, «Vice-Versa 2» s’inscrit comme un véritable phénomène cinématographique. La suite très attendue du premier opus, en salle depuis mi-juin, s’est hissée dans le top 5 des films d’animation les plus lucratifs de toute l’histoire du cinéma.

Un raz-de-marée au box-office mondial

Ce weekend, le film a franchi un nouveau cap, lui permettant de s’adjuger la cinquième place des films d’animation les plus lucratifs. Il a donc détrôné «Les Minions», qui détenaient jusqu’alors ce titre.

Toujours devancé

Cependant, «Vice-Versa 2» n’a pas encore réussi à surpasser des mastodontes tels que «Les Indestructibles 2» et «La Reine des Neiges 1 & 2». Respectivement à la quatrième et aux deux premières places du podium, ces films ont généré des recettes de 1,24 milliard, 1,28 milliard et 1,45 milliard de dollars. Le dernier en date, «Super Mario Bros le film» occupe la troisième place avec 1,35 milliard de recettes.

Nouvelles émotions

Outre son succès financier, «Vice-Versa 2» se distingue par son approche inventive et émouvante. Le film explore avec finesse et justesse les nouvelles émotions auxquelles est confrontée la jeune Riley à l’orée de la puberté, mettant en exergue particulièrement l’épreuve de l’anxiété. Jusqu’à mercredi dernier, le film a enregistré 3,8 millions d’entrées en France.